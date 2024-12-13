Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Malaysia Sindir Timnas Indonesia yang Ditahan Laos 3-3 di Piala AFF 2024: Rendahkan Skuad Garuda?

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 13 Desember 2024 |07:03 WIB
Media Malaysia Sindir Timnas Indonesia yang Ditahan Laos 3-3 di Piala AFF 2024: Rendahkan Skuad Garuda?
Rafael Struick gagal antar Timnas Indonesia menang atas Laos di Piala AFF 2024. (Foto: PSSI)
A
A
A

MEDIA Malaysia One Football My menyindir Timnas Indonesia yang di luar dugaan ditahan Laos 3-3 di Piala AFF 2024. Membalas komentar unggahan @theaseanfootball yang membagikan hasil akhir Timnas Indoneisa vs Laos, One Football My meninggalkan emoiji tertawa sambil menangis dan emoji jari menunjuk.

Mereka seakan ingin menegaskan Timnas Malaysia lebih kuat ketimbang Timnas Indonesia. Sekadar diketahui, medio November 2024 skuad Harimau Malaya -julukan Timnas Malaysia- bertemu Laos dalam laga uji coba.

Media Malaysia sindir Timnas Indonesia yang ditahan Laos 3-3. (Foto: X/@OnefootballM)

(Media Malaysia sindir Timnas Indonesia yang ditahan Laos 3-3. (Foto: X/@OnefootballM)

Hasilnya, Timnas Malaysia racikan Pau Marti Vicente menang 3-1 atas Laos. Namun, dengan catatan, Timnas Malaysia saat itu turun dengan skuad terbaiknya seperti Arif Aiman, Dion Cools dan kawan-kawan.

Sementara Timnas Indonesia, tidak turun dengan skuad terbaiknya di Piala AFF 2024. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong hanya membawa mayoritas para pemain berusia di bawah 22 tahun.

Minim pengalaman bermain di level internasional, membuat Kadek Arel dan kawan-kawan kerap bingung dalam kondisi tertekan. Hal itu terlihat jelas dalam tiga gol yang dibuat Laos semalam.

Setelah imbang melawan Laos, Timnas Indonesia memang naik ke puncak klasemen Grup B Piala AFF 2024 dengan empat angka. Timnas Indonesia unggul satu angka dari Vietnam di posisi dua.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/51/3190776/st_kitts_and_nevis-asdX_large.jpg
BREAKING NEWS: Timnas Indonesia Tantang Negara Keith Kayamba Gumbs di FIFA Series 2026!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/51/3190762/pengamat_sepakbola_menilai_giovanni_van_bronckhorst_lebih_ideal_sebagai_pelatih_timnas_indonesia-aJIn_large.jpg
Ketimbang John Herdman, Pengamat Nilai Giovanni van Bronckhorst Lebih Ideal Jadi Pelatih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/51/3190688/maarten_paes-82Pv_large.jpg
Segini Harga Pasaran Terbaru Maarten Paes yang Dikabarkan Akan Gabung Persib Bandung Musim 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/51/3190627/john_herdman_menolak_gagal_jika_melatih_timnas_indonesia_fifacom-CLjx_large.jpg
Kisah Pelatih asal Inggris Bikin Ranking FIFA Timnas Indonesia Turun 58 Peringkat, John Herdman Menolak Gagal?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/18/11/1657423/gaet-sosok-legendaris-ea-sports-fc-mobile-hadirkan-komentator-berbahasa-indonesia-anc.webp
Gaet Sosok Legendaris, EA Sports FC Mobile Hadirkan Komentator Berbahasa Indonesia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/18/timnas_voli_putra_indonesia.jpg
Link Live Streaming Final Voli SEA Games 2025: Timnas Voli Indonesia vs Thailand Hari Ini
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement