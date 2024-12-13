Media Malaysia Sindir Timnas Indonesia yang Ditahan Laos 3-3 di Piala AFF 2024: Rendahkan Skuad Garuda?

Rafael Struick gagal antar Timnas Indonesia menang atas Laos di Piala AFF 2024. (Foto: PSSI)

MEDIA Malaysia One Football My menyindir Timnas Indonesia yang di luar dugaan ditahan Laos 3-3 di Piala AFF 2024. Membalas komentar unggahan @theaseanfootball yang membagikan hasil akhir Timnas Indoneisa vs Laos, One Football My meninggalkan emoiji tertawa sambil menangis dan emoji jari menunjuk.

Mereka seakan ingin menegaskan Timnas Malaysia lebih kuat ketimbang Timnas Indonesia. Sekadar diketahui, medio November 2024 skuad Harimau Malaya -julukan Timnas Malaysia- bertemu Laos dalam laga uji coba.

(Media Malaysia sindir Timnas Indonesia yang ditahan Laos 3-3. (Foto: X/@OnefootballM)

Hasilnya, Timnas Malaysia racikan Pau Marti Vicente menang 3-1 atas Laos. Namun, dengan catatan, Timnas Malaysia saat itu turun dengan skuad terbaiknya seperti Arif Aiman, Dion Cools dan kawan-kawan.

Sementara Timnas Indonesia, tidak turun dengan skuad terbaiknya di Piala AFF 2024. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong hanya membawa mayoritas para pemain berusia di bawah 22 tahun.

Minim pengalaman bermain di level internasional, membuat Kadek Arel dan kawan-kawan kerap bingung dalam kondisi tertekan. Hal itu terlihat jelas dalam tiga gol yang dibuat Laos semalam.

Setelah imbang melawan Laos, Timnas Indonesia memang naik ke puncak klasemen Grup B Piala AFF 2024 dengan empat angka. Timnas Indonesia unggul satu angka dari Vietnam di posisi dua.