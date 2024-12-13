Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Vietnam di Piala AFF 2024, Live di RCTI!

Djanti Virantika , Jurnalis-Jum'at, 13 Desember 2024 |06:46 WIB
Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Vietnam di Piala AFF 2024, Live di RCTI!
Para pemain Timnas Indonesia kala berlaga. (Foto: PSSI)
JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia vs Vietnam di Piala AFF 2024 akan diulas dalam artikel ini. Laga seru yang akan digelar di Stadion San van dong Viet Tri, Viet Tri, Vietnam, pada Minggu 15 Desember 2024 pukul 20.00 WIB itu akan disiarkan live di RCTI.

Timnas Indonesia harus segera bangkit usai ditahan Laos 3-3 di matchday kedua Grup B Piala AFF 2024. Pasalnya, pasukan Shin Tae-yong sudah dinanti lawan berat, yakni Vietnam, pada laga ketiga Grup B yang berlangsung akhir pekan ini.

Timnas Indonesia vs Timnas Laos

Kemenangan tentu saja jadi target Timnas Indonesia saat bertandang ke markas Vietnam. Sebab, mereka perlu mendulang poin sebanyak-banyaknya agar mengamankan posisi di 2 besar klasemen akhir Grup B sehingga lolos ke semifinal.

Kini, Timnas Indonesia sendiri sejatinya tengah bertengger di puncak klasemen Grup B dengan 4 poin. Tetapi, skuad Garuda hanya unggul 1 poin saja dari Vietnam yang baru melakoni 1 pertandingan di Grup B.

Duel Timnas Indonesia vs Vietnam pun diyakini takkan berjalan mudah. Pasalnya, pertemuan kedua tim selalu berjalan sengit.

Apalagi, skuad Garuda dipastikan bertandang ke markas Vietnam tanpa kehadiran sang pemain andalan, Marselino Ferdinan. Ya, Marselino harus absen karena mendapat kartu merah saat melawan Laos semalam.

Tak ayal, Timnas Indonesia mesti waspada dan benar-benar mempersiapkan diri sebaik mungkin. Apalagi, Vietnam memastikan siap menampilkan performa terbaik saat melawan skuad Garuda nanti.

"Memang benar kami terburu-buru dalam permainan dan menyerang agak cepat. Dari sudut pandang objektif, lapangan Laos cukup buruk, jadi tim mengalami situasi yang tidak menguntungkan sehingga menyebabkan kesalahan,” kata gelandang Timnas Vietnam, Huang Hoang Duc, dilansir dari Dantri, Jumat (13/12/2024).

