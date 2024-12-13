Update Ranking FIFA Timnas Indonesia Hari Ini: Gara-Gara Laos, Skuad Garuda Didekati Malaysia!

Timnas Indonesia turun ke peringkat 125 dunia setelah ditahan Laos 3-3 di Piala AFF 2024. (Foto: PSSI)

UPDATE ranking FIFA Timnas Indonesia hari ini, Jumat (13/12/2024) akan diulas Okezone. Timnas Indonesia harus rela melorot satu posisi dari peringkat 125 ke 124 dunia setelah ditahan Laos 3-3 di matchday kedua Grup B Piala AFF 2024, Kamis 12 Desember 2024.

Hasil imbang melawan Laos membuat Timnas Indonesia kehilangan 1,11 poin di ranking FIFA. Alhasil, perolehan angka Timnas Indonesia di ranking FIFA turun menjadi 1,135.80.

(Marselino Ferdinan kartu merah di laga Timnas Indonesia vs Laos. (Foto: YouTube/RCTI)

Timnas Indonesia pun disalip Rwanda yang kembali menempati peringkat 124 dunia. Wakil Afrika itu mengoleksi 1,136.06 angka di ranking FIFA.

Turun satu posisi membuat Timnas Indonesia didekati sang rival, Timnas Malaysia. Skuad Harimau Malaya -julukan Timnas Malaysia- kini menempati peringkat 132 dunia dengan 1,117.48 angka.

Di Piala AFF 2024, Timnas Malaysia telah mendapatkan 0,43 poin di ranking FIFA. Tambahan poin itu didapat Timnas Malaysia setelah melakoni dua pertandingan Grup B, yakni imbang melawan Kamboja dan menang 3-2 atas Timor Leste.

Bagaimana dengan Laos? Meski mendapatkan tambahan 1,11 poin di ranking FIFA, posisi Laos belum beranjak. Laos masih menempati peringkat 186 dunia.