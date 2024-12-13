Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Update Ranking FIFA Timnas Indonesia Hari Ini: Gara-Gara Laos, Skuad Garuda Didekati Malaysia!

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 13 Desember 2024 |06:35 WIB
Update Ranking FIFA Timnas Indonesia Hari Ini: Gara-Gara Laos, Skuad Garuda Didekati Malaysia!
Timnas Indonesia turun ke peringkat 125 dunia setelah ditahan Laos 3-3 di Piala AFF 2024. (Foto: PSSI)
A
A
A

UPDATE ranking FIFA Timnas Indonesia hari ini, Jumat (13/12/2024) akan diulas Okezone. Timnas Indonesia harus rela melorot satu posisi dari peringkat 125 ke 124 dunia setelah ditahan Laos 3-3 di matchday kedua Grup B Piala AFF 2024, Kamis 12 Desember 2024.

Hasil imbang melawan Laos membuat Timnas Indonesia kehilangan 1,11 poin di ranking FIFA. Alhasil, perolehan angka Timnas Indonesia di ranking FIFA turun menjadi 1,135.80.

Marselino Ferdinan kartu merah di laga Timnas Indonesia vs Laos. (Foto: YouTube/RCTI)

(Marselino Ferdinan kartu merah di laga Timnas Indonesia vs Laos. (Foto: YouTube/RCTI)

Timnas Indonesia pun disalip Rwanda yang kembali menempati peringkat 124 dunia. Wakil Afrika itu mengoleksi 1,136.06 angka di ranking FIFA.

Turun satu posisi membuat Timnas Indonesia didekati sang rival, Timnas Malaysia. Skuad Harimau Malaya -julukan Timnas Malaysia- kini menempati peringkat 132 dunia dengan 1,117.48 angka.

Di Piala AFF 2024, Timnas Malaysia telah mendapatkan 0,43 poin di ranking FIFA. Tambahan poin itu didapat Timnas Malaysia setelah melakoni dua pertandingan Grup B, yakni imbang melawan Kamboja dan menang 3-2 atas Timor Leste.

Bagaimana dengan Laos? Meski mendapatkan tambahan 1,11 poin di ranking FIFA, posisi Laos belum beranjak. Laos masih menempati peringkat 186 dunia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/51/3190776/st_kitts_and_nevis-asdX_large.jpg
BREAKING NEWS: Timnas Indonesia Tantang Negara Keith Kayamba Gumbs di FIFA Series 2026!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/51/3190762/pengamat_sepakbola_menilai_giovanni_van_bronckhorst_lebih_ideal_sebagai_pelatih_timnas_indonesia-aJIn_large.jpg
Ketimbang John Herdman, Pengamat Nilai Giovanni van Bronckhorst Lebih Ideal Jadi Pelatih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/51/3190688/maarten_paes-82Pv_large.jpg
Segini Harga Pasaran Terbaru Maarten Paes yang Dikabarkan Akan Gabung Persib Bandung Musim 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/51/3190627/john_herdman_menolak_gagal_jika_melatih_timnas_indonesia_fifacom-CLjx_large.jpg
Kisah Pelatih asal Inggris Bikin Ranking FIFA Timnas Indonesia Turun 58 Peringkat, John Herdman Menolak Gagal?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/18/51/1657451/modern-pentathlon-raih-medali-ke79-untuk-indonesia-satu-keping-lagi-capai-target-jtc.webp
Modern Pentathlon Raih Medali ke-79 untuk Indonesia, Satu Keping Lagi Capai Target!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/11/masniari_wolf_lengkapi_raihan_emas_indonesia_di_ca.jpg
Klasemen Medali SEA Games 2025 Terbaru: Indonesia 80 Emas, Selangkah Lagi Runner Up!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement