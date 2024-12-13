Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Pesan Khusus Diego Michiels kepada Justin Hubner, Soroti Karier di Timnas Indonesia dan Wolverhampton Wanderers

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 13 Desember 2024 |04:33 WIB
Pesan Khusus Diego Michiels kepada Justin Hubner, Soroti Karier di Timnas Indonesia dan Wolverhampton Wanderers
Diego Michiels kala membela Borneo FC. (Foto: Borneo FC)
A
A
A

PESAN khusus diberikan Diego Michiels kepada Justin Hubner. Dia berharap Justin Hubner bisa membawa Timnas Indonesia tampil di Piala Dunia.

Ya, Justin Hubner saat ini merupakan salah satu bek andalan pelatih Shin Tae-yong di Timnas Indonesia. Pemain Wolverhampton Wanderers U-21 itu tercatat sudah membukukan 19 caps bersama Skuad Garuda di berbagai kelompok usia.

Justin Hubner

Namun, penampilan Hubner paling banyak adalah bersama Timnas Indonesia senior, yakni 12 pertandingan. Di usianya yang masih muda, Diego pun berpesan kepada Justin untuk terus berkembang.

"Semoga dia (Justin Hubner) jadi lebih bagus," kata Diego Michiels di Bogor, dikutip pada Rabu 11 Desember 2024.

