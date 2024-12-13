Justin Hubner di Mata Diego Michiels: Dia seperti Sergio Ramos!

BOGOR – Pemain Borneo FC, Diego Michiels, menyoroti sosok bek Timnas Indonesia, Justin Hubner. Menurutnya, Justin Hubner punya karakter bermain yang sama seperti Sergio Ramos.

Tentunya, ada alasan Diego Michiels menyebut Justin Hubner seperti bintang Real Madrid itu. Menurutnya, karakter permainannya sama, yaitu keras dan berani dengan siapa pun lawannya saat berduel di lapangan.

Diego Michiels menilai Justin Hubner punya karakter bermain berbeda dengan pemain-pemain lainnya di Timnas Indonesia saat ini. Dia pun mendukung penuh pemain muda itu agar semakin berkembang.

"Sergio Ramos ya. Semoga dia lebih bagus, dia ada potensi," kata Diego di Bogor, Selasa 10 Desember 2024.

Diego Michiels mengaku tidak keberatan jika banyak yang menyamakannya dengan Justin Hubner. Pasalnya, dia dan Hubner sama-sama pemain dengan tipikal keras.

“Mungkin gara-gara gaya main kita ya, gaya main kita yang sama itu,” ucap Diego.