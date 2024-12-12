Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Final Piala Dunia eFootball 2024: Kalahkan Brasil 2-0, Timnas Indonesia Juara!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 12 Desember 2024 |23:56 WIB
Hasil Final Piala Dunia eFootball 2024: Kalahkan Brasil 2-0, Timnas Indonesia Juara!
Timnas Indonesia juarai Piala Dunia eFootball 2024. (Foto: PSSI)
A
A
A

RIYADH – Tim Nasional (Timnas) Indonesia resmi menjadi juara dunia di Piala Dunia eFootball 2024 usai mengalahkan Brasil di final yang berlangsung pada Kamis (12/12/2024) malam WIB. Bermain di Riyadh, Arab Saudi, Timnas Indonesia yang diperkuat Elga Cahya, Rizky Faidan, dan M Akbar Paudie itu pun sukses menciptakan sejarah baru.

Pasalnya itu menjadi gelar pertama Timnas Indonesia dalam turnamen eSports yang digelar oleh FIFA tersebut. Elga Cahya, Rizky Faidan, dan M Akbar Paudie pun berhasil mengawinkan gelar juara dunia yang didapatkan Ichsan Taufiq dan Manar Hidayat di gim Football Manager FIFA 2024.

Perlu diketahui, Elga Cahya, Rizky Faidan, dan M Akbar Paudie menjadi juara dunia di gim eFootball khusus konsol. Mereka pun sukses mencetak sejarah usai mengalahkan Brasil dengan luar biasa di final.

Bagaimana tidak, Timnas Indonesia sukses mengalahkan Brasil dengan skor 2-0, dengan rincian menang 2-1 di leg pertama dan menang dengan skor yang sama, 2-1 di leg kedua. Dengan dua kemenangan itulah Timnas Indonesia yang diperkuat Elga Cahya, Rizky Faidan, dan M Akbar Paudie itu resmi menjadi juara dunia.

Timnas Indonesia di Piala Dunia eFootball 2024

Sebelumnya, dalam laga semifinal yang berlansgung di Arab Saudi, pada Rabu 11 Desember 2024, Timnas Indonesia menang 5-4 atas Turki di laga leg I. Kemudian, pada laga leg II, skuad Garuda menang telak 5-1.

Halaman:
1 2
      
