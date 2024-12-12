Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal dan Link Live Streaming Liga Europa 2024-2025 di Vision+: Ada Viktoria Plzen vs Manchester United!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 12 Desember 2024 |16:11 WIB
Jadwal dan Link Live Streaming Liga Europa 2024-2025 di Vision+: Ada Viktoria Plzen vs Manchester United!
Simak link live streaming Liga Europa 2024-2025 di Vision+ malam ini (Foto: Vision+)
JAKARTA – Liga Europa 2024-2025 kembali hadir pekan ini dengan pertandingan seru di matchweek ke-6 yang berlangsung pada Rabu 11 Desember 2024 dan Jumat 13 Desember 2024. Saksikan pertandingan UEFA Europa League 2024-2025 di channel beIN Sports dengan klik di sini.

Diawali dengan pertandingan Fenerbahçe vs Athletic Club yang bergulir pada Rabu (11/12/2024), pekan ini diprediksi semakin memanas, terutama di papan atas klasemen, dimana persaingan untuk babak selanjutnya dan zona play-offs makin sengit.

Trofi Liga Europa

Jadwal Siaran UEFA Europa League 2024-25 di Vision+

Jumat, 13 Desember 2024

● 00.40 WIB | Viktoria Plzen vs Manchester United | beIN Sports 1

● 02.55 WIB | Rangers vs Tottenham | beIN Sports 1

● 12:00 WIB | Bodø/Glimt vs Besiktas | beIN Sports 1

● 14:20 WIB | Real Sociedad vs Dynamo Kyiv | beIN Sports 1

● 00.40 WIB | Malmö vs Galatasaray | beIN Sports 2

● 02.55 WIB | Lyon vs Eintracht Frankfurt | beIN Sports 2

● 00.40 WIB | AS Roma vs Braga | beIN Sports 3

● 02.55 WIB | Ajax vs Lazio | beIN Sports 3

● 00.45 WIB | Olympiacos vs Twente | beIN Sports 4

● 02.55 WIB | Porto vs Midtjylland | beIN Sports 4

● 02.55 WIB | Slavia Praha vs Anderlecht |beIN Sports 5

Dukung klub jagoan kamu di pertandingan sengit Matchweek 6 secara langsung melalui platform Vision+. Langganan paket beIN Sports seharga Rp36.000,- dan dapatkan bonus Vision+ Premium Movies sekaligus!

