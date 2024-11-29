Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Liga Europa 2024-2025 Semalam: Manchester United vs Bodo/Glimt 3-2, Tottenham Hotspur vs AS Roma 2-2

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 29 November 2024 |05:36 WIB
Hasil Liga Europa 2024-2025 Semalam: Manchester United vs Bodo/Glimt 3-2, Tottenham Hotspur vs AS Roma 2-2
Manchester United menang 3-2 atas Bodo/Glimt di Liga Europa 20242025. (Foto: Premier Legue)
A
A
A

SEBANYAK 18 laga menarik di pekan kelima Liga Europa 2024-2025 baru saja berakhir, pada Jumat (29/11/2024) dini hari WIB. Seperti halnya Manchester United yang susah payah untuk menang 3-2 atas Bodo/Glimt, hingga Tottenham Hotspur yang harus puas berbagi poin usai ditahan AS Roma 2-2.

Pertama mari bahas kemenangan Man United. Bermain di Stadion Old Trafford, Man United menjadi tim pertama yang unggul.

Ketika baru memasuki menit pertama, Alejandro Garnacho langsung mencatatkan namanya di papan skor. Hanya saja keunggulan Man United itu hanya berlangsung sebentar, sebab Bodo/Glimt mampu menyamakan kedudukan di menit 19 via Hakon Evjen.

Empat menit setelahnya Philip Zinckernagel membuat Bodo/Glimt berbalik unggul dengan skor 2-1. Tentu publik Old Trafford langsung terdiam.

Manchester United vs Bodo/Glimt (Premier League)

Beruntung, Man United dapat menyamakan kedudukan lagi sebelum turun minum. Tepatnya pada menit ke-45, Rasmus Hojlund membuat Man United kembali imbang 2-2 kontra klub asal Norwegia tersebut.

Usai istirahat, Man United kembali mencetak gol cepat. Babak kedua baru berjalan lima menit, Hojlund lagi-lagi mencetak gol dan membuat Man United unggul 3-2.

Skor 3-2 itu bertahan sampai laga berakhir. Berkat kemenangan di Old Trafford, kini Man United naik ke posisi 12 dengan 9 poin. Sementara Bodo/Glimt di urutan 17 dengan 7 angka.

