Saksikan Live Delay Timnas Laos vs Timnas Vietnam di AMEC 2024 di Okezone.com Hari Ini Pukul 16.00 WIB, Klik di Sini!

SAKSIKAN live delay Timnas Laos vs Timnas Vietnam di AMEC 2024 di Okezone.com hari ini, Kamis (12/12/2024) pukul 16.00 WIB. Link-nya bisa diklik di sini.

Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 atau turnamen yang dulu bernama Piala AFF itu digelar 8 Desember hingga 5 Januari 2025. Sepuluh kesebelasan dibagi ke dalam dua grup berisi masing-masing lima tim.

Vietnam dan Laos diundi masuk ke Grup B bersama Timnas Indonesia, Timnas Myanmar, dan Timnas Filipina. Seluruh pertandingan akan digelar dengan format kandang-tandang hingga final.

Itu artinya, setiap tim masing-masing mendapat jatah dua kali laga kandang dan tandang. Untuk matchday satu, Vietnam harus bertandang ke markas Laos di Vientiane.

Ini merupakan laga penting bagi kedua kesebelasan. Sebab, hasil di matchday satu akan menentukan seperti apa perjalanan di Piala AFF.