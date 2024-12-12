PR Mees Hilgers Cs Jelang Olympiacos vs FC Twente, Kepercayaan Diri Jadi Sorotan

PR Mees Hilgers cs jelang laga Olympiacos vs FC Twente diungkap pengamat klub FC Twente, Leon Ten Voorde. Kepercayaan diri Mees Hilgers dkk pun jadi sorotan.

Diketahui, FC Twente kesulitan menang dalam tiga pertandingan terakhir. Klub berjuluk The Tukkers itu hanya bisa menang satu kali kontra Go Ahead Eagles (3-2), namun kalah melawan Union Saint-Gilloise (0-1) dan PSV Eindhoven (1-6).

Dalam pertandingan terakhir melawan PSV Eindhoven pada Sabtu 7 Desember 2024, Mees Hilgers dan kolega masing-masing kebobolan tiga gol dalam dua babak. Padahal, The Tukkers sempat unggul lebih dulu pada awal pertandingan.

Ten Voorde menilai, kepercayaan diri FC Twente menurun dalam beberapa pertandingan terakhir. Tak hanya di lini pertahanan, menurutnya semua lini harus memperbaiki masalah ini.

"Kepemimpinan itu tidak ada di semua lini pada hari Jumat (melawan PSV)," kata Ten Voorde dikutip dari Twente Insite, Kamis (12/12/2024).