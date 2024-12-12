Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

PR Mees Hilgers Cs Jelang Olympiacos vs FC Twente, Kepercayaan Diri Jadi Sorotan

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 12 Desember 2024 |01:21 WIB
PR Mees Hilgers Cs Jelang Olympiacos vs FC Twente, Kepercayaan Diri Jadi Sorotan
Mees Hilgers kala membela FC Twente. (Foto: FC Twente)
A
A
A

PR Mees Hilgers cs jelang laga Olympiacos vs FC Twente diungkap pengamat klub FC Twente, Leon Ten Voorde. Kepercayaan diri Mees Hilgers dkk pun jadi sorotan.

Diketahui, FC Twente kesulitan menang dalam tiga pertandingan terakhir. Klub berjuluk The Tukkers itu hanya bisa menang satu kali kontra Go Ahead Eagles (3-2), namun kalah melawan Union Saint-Gilloise (0-1) dan PSV Eindhoven (1-6).

Mees Hilgers

Dalam pertandingan terakhir melawan PSV Eindhoven pada Sabtu 7 Desember 2024, Mees Hilgers dan kolega masing-masing kebobolan tiga gol dalam dua babak. Padahal, The Tukkers sempat unggul lebih dulu pada awal pertandingan.

Ten Voorde menilai, kepercayaan diri FC Twente menurun dalam beberapa pertandingan terakhir. Tak hanya di lini pertahanan, menurutnya semua lini harus memperbaiki masalah ini.

"Kepemimpinan itu tidak ada di semua lini pada hari Jumat (melawan PSV)," kata Ten Voorde dikutip dari Twente Insite, Kamis (12/12/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/22/51/3141115/ruben_amorim_menyatakan_siap_pergi_dari_manchester_united_bahkan_tanpa_pesangon-cvJ0_large.jpg
Manchester United Kalah di Final Liga Europa 2024-2025, Ruben Amorim Siap Dipecat Tanpa Pesangon
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/22/51/3140981/berikut_lima_pemain_manchester_united_yang_tampil_melempem_saat_dikalahkan_tottenham_hotspur-uOAV_large.jpg
5 Pemain Manchester United yang Tampil Melempem saat Dikalahkan Tottenham Hotspur di Final Liga Europa 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/22/51/3140962/nasib_ruben_amorim_sebagai_pelatih_manchester_united_jadi_perbincangan-hL5X_large.jpg
Ruben Amorim Dipecat Usai Manchester United Kalah 0-1 dari Tottenham Hotspur di Final Liga Europa 2024-2025?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/22/51/3140944/simak_kata_kata_ruben_amorim_usai_manchester_united_kalah_0_1_dari_tottenham_hotspur_di_final_liga_europa_2024_2025-7ZnH_large.jpg
Kata-Kata Ruben Amorim Usai Manchester United Kalah 0-1 dari Tottenham Hotspur di Final Liga Europa 2024-2025
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/18/51/1657583/atletnya-raih-2-emas-sea-games-2025-exist-ingin-terus-berkontribusi-untuk-indonesia-nrq.webp
Atletnya Raih 2 Emas SEA Games 2025, Exist Ingin Terus Berkontribusi untuk Indonesia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/30/gelandang_persib_bandung_luciano_guaycochea_kiri.jpg
Bojan Hodak Punya Cara Jenius Kembalikan Persib ke Jalur Kemenangan, Bhayangkara FC Siap-Siap!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement