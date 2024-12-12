5 Pemain Bintang Dunia yang Gagal Dibeli Manchester City Era Pep Guardiola, Nomor 1 Lionel Messi!

5 pemain bintang dunia yang gagal dibeli Manchester City era Pep Guardiola menarik diulas. Salah satunya ada Lionel Messi.

Guardiola sejatinya telah membawa Man City sukses besar. Di bawah asuhannya, Man City setidaknya sudah meraih 17 trofi. Pencapaian ini diukir Guardiola usai delapan musim menjadi juru taktik klub raksasa Inggris itu.

Salah satu trofi bergengsi yang dipersembahkan Guardiola untuk Man City adalah Liga Champions. Dia membawa klub berjuluk The Citizens itu jadi kampiun di ajang tersebut pada msuim 2022-2023 usai mengalahkan Inter Milan 1-0.

Meski sukses besar di Man City, Guardiola ternyata punya hambatan juga dalam merekrut pemain bintang incarannya. Kesuksesannya belum berhasil menggoda sejumlah pemain bintang. Siapa saja mereka?

Berikut 5 pemain bintang dunia yang gagal dibeli Manchester City era Pep Guardiola:

5. Dani Alves





Salah satu pemain bintang dunia yang gagal dibeli Manchester City era Pep Guardiola adalah Dani Alves. Man City membidik bek asal Brasil itu pada musim panas 2017.

Tetapi, Dani Alves menolak Man City. Dia malah memilih berlabuh ke Paris Saint-Germain (PSG) usai meninggalkan Juventus.

4. Harry Kane





Kemudian, ada Harry Kane. Striker bintang asal Inggris ini juga pernah jadi incaran Guardiola pada musim panas 2021.

Sejatinya, Harry Kane tergiur untuk gabung Man City. Tetapi, pemilik Tottenham Hotspur, Daniel Levy, ogah menjual Kane ke klub Inggris yang jadi rivalnya. Alhasil, Kane tak bisa merasakan tangan dingin Guardiola. Dia pun dijual ke Bayern Munich.