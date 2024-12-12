Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

5 Pemain Bintang Dunia yang Gagal Dibeli Manchester City Era Pep Guardiola, Nomor 1 Lionel Messi!

Djanti Virantika , Jurnalis-Kamis, 12 Desember 2024 |15:56 WIB
5 Pemain Bintang Dunia yang Gagal Dibeli Manchester City Era Pep Guardiola, Nomor 1 Lionel Messi!
Lionel Messi dan Josep Guardiola. (Foto: UEFA)
A
A
A

5 pemain bintang dunia yang gagal dibeli Manchester City era Pep Guardiola menarik diulas. Salah satunya ada Lionel Messi.

Guardiola sejatinya telah membawa Man City sukses besar. Di bawah asuhannya, Man City setidaknya sudah meraih 17 trofi. Pencapaian ini diukir Guardiola usai delapan musim menjadi juru taktik klub raksasa Inggris itu.

Josep Guardiola

Salah satu trofi bergengsi yang dipersembahkan Guardiola untuk Man City adalah Liga Champions. Dia membawa klub berjuluk The Citizens itu jadi kampiun di ajang tersebut pada msuim 2022-2023 usai mengalahkan Inter Milan 1-0.

Meski sukses besar di Man City, Guardiola ternyata punya hambatan juga dalam merekrut pemain bintang incarannya. Kesuksesannya belum berhasil menggoda sejumlah pemain bintang. Siapa saja mereka?

Berikut 5 pemain bintang dunia yang gagal dibeli Manchester City era Pep Guardiola:

5. Dani Alves

Dani Alves

Salah satu pemain bintang dunia yang gagal dibeli Manchester City era Pep Guardiola adalah Dani Alves. Man City membidik bek asal Brasil itu pada musim panas 2017.

Tetapi, Dani Alves menolak Man City. Dia malah memilih berlabuh ke Paris Saint-Germain (PSG) usai meninggalkan Juventus.

4. Harry Kane

Harry Kane

Kemudian, ada Harry Kane. Striker bintang asal Inggris ini juga pernah jadi incaran Guardiola pada musim panas 2021.

Sejatinya, Harry Kane tergiur untuk gabung Man City. Tetapi, pemilik Tottenham Hotspur, Daniel Levy, ogah menjual Kane ke klub Inggris yang jadi rivalnya. Alhasil, Kane tak bisa merasakan tangan dingin Guardiola. Dia pun dijual ke Bayern Munich.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/11/45/3146446/tijjani_reijnders-IHCt_large.jpg
Resmi! Pemain Keturunan Indonesia Tijjani Reijnders Gabung Manchester City
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/45/3145316/justin_hubner-odHM_large.jpg
Resmi! Justin Hubner Berpisah dengan Wolverhampton Wanderers U-21
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/02/45/3144055/berikut_tiga_klub_yang_resmi_terdegradasi_dari_liga_inggris_2024_2025-I3f4_large.jpg
3 Klub yang Resmi Terdegradasi dari Liga Inggris 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/30/45/3143331/berikut_lima_klub_liga_inggris_dengan_penampilan_terburuk_musim_2024_2025-ila3_large.jpg
5 Klub Liga Inggris dengan Penampilan Terburuk Musim 2024-2025, Ada Duo Manchester!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/19/51/1657723/panahan-indonesia-juara-umum-sea-games-2025-sabet-6-emas-dan-lampaui-target-pemerintah-pai.webp
Panahan Indonesia Juara Umum SEA Games 2025, Sabet 6 Emas dan Lampaui Target Pemerintah
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/19/striker_real_madrid_kylian_mbappe.jpg
Kylian Mbappe Selangkah Samai Rekor Cristiano Ronaldo di Real Madrid
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement