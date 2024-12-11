5 Klub Raksasa yang Bisa Jadi Pelabuhan Baru Mohamed Salah, Nomor 1 Susul Cristiano Ronaldo!

5 klub raksasa yang bisa jadi pelabuhan baru Mohamed Salah menarik diulas. Salah satunya bisa menyusul Cristiano Ronaldo.

Ya, masa depan Mohamed Salah tengah jadi sorotan menyusul kontraknya yang akan segera habis di Liverpool. Salah yang memperkuat Liverpool sejak 2017 dapat pergi dalam status bebas transfer pada bursa transfer musim panas 2025.

Dengan performa yang masih oke, Salah tentu saja jadi incaran banyak klub. Bahkan, bintang asal Mesir itu baru saja jadi pahlawan kemenangan Liverpool atas Girona dalam lanjutan Liga Champions 2024-2025 semalam. Gol penaltinya pada menit ke-63 membawa Liverpool menang 1-0.

Berikut 5 klub raksasa yang bisa jadi pelabuhan baru Mohamed Salah:

5. PSG





Salah satu klub raksasa yang bisa jadi pelabuhan baru Mohamed Salah adalah Paris Saint-Germain (PSG). Bahkan, ada rumor yang menyebut Mohamed Salah sedang bernegosiasi dengan PSG.

Hal ini dilakukan menyusul ketidakjelasan kontraknya di Liverpool. Nama Salah sendiri sebenarnya sudah ramai dikaitkan dengan PSG sejak Kylian Mbappe dipastikan hijrah ke Real Madrid.

4. Al Ittihad





Kemudian, ada Al Ittihad. Klub asal Arab Saudi ini juga bisa jadi opsi untuk Pelabuhan baru Salah. Kabarnya, Al Ittihad siap memberi gaji bernilai fantastis.

Al Ittihad bahkan sempat santer dikabarkan mau memberi Salah gaji sebesar Rp1,2 triliun. Dengan gaji fantastis ini, Salah tentu bisa mempertimbangkannya.