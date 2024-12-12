Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

8 Klub yang Dijagokan Lolos Otomatis ke 16 Besar Liga Champions 2024-2025, Nomor 1 Liverpool!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 12 Desember 2024 |15:28 WIB
Liverpool termasuk satu dari delapan tim yang dijagokan lolos langsung ke 16 besar Liga Champions 2024-2025 (Foto: UEFA)
A
A
A

BERIKUT delapan klub yang dijagokan lolos otomatis ke 16 besar Liga Champions 2024-2025. Paling atas jelas Liverpool.

Pertandingan Liga Champions 2024-2025 dapat disaksikan langsung secara streaming di kanal beIN Sports melalui Vision+ dengan klik di sini

Liga Champions 2024-2025 memakai format baru. Sebanyak 36 klub menjalani fase liga dengan delapan lawan berbeda-beda dalam laga kandang-tandang.

Trofi Liga Champions

Yang menarik, klasemen dibuat terbuka. Hanya delapan peringkat teratas dari 36 kesebelasan yang akan lolos otomatis ke 16 besar Liga Champions 2024-2025.

Tentu saja, menarik untuk melihat siapa saja delapan klub yang dijagokan lolos tersebut. Simak ulasan berikut ini.

8 Klub yang Dijagokan Lolos Otomatis ke 16 Besar Liga Champions 2024-2025

8. Aston Villa

Aston Villa

Saat ini, wakil Inggris itu bertengger di urutan lima dengan nilai 13 dari enam laga. Pada dua pertandingan ke depan, The Villans hanya akan menghadapi AS Monaco (tandang) dan Celtic (kandang) pada Januari 2025.

7. Bayer Leverkusen

Bayer Leverkusen

Jawara Bundesliga 2023-2024 itu menghuni urutan empat dengan nilai 13. Langkah Leverkusen agak berat karena masih menghadapi Atletico Madrid (tandang) dan Sparta Praha (kandang) pada Januari 2025.

6. Inter Milan

Inter Milan

Campione Serie A 2023-2024 itu duduk di tangga keenam dengan nilai 13. Mereka sedikit diuntungkan karena hanya bertemu dengan Sparta Praha (tandang) dan AS Monaco (kandang) pada dua laga ke depan.

Halaman:
1 2 3
      
