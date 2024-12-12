8 Klub yang Dijagokan Lolos Otomatis ke 16 Besar Liga Champions 2024-2025, Nomor 1 Liverpool!

Liverpool termasuk satu dari delapan tim yang dijagokan lolos langsung ke 16 besar Liga Champions 2024-2025 (Foto: UEFA)

BERIKUT delapan klub yang dijagokan lolos otomatis ke 16 besar Liga Champions 2024-2025. Paling atas jelas Liverpool.

Liga Champions 2024-2025 memakai format baru. Sebanyak 36 klub menjalani fase liga dengan delapan lawan berbeda-beda dalam laga kandang-tandang.

Yang menarik, klasemen dibuat terbuka. Hanya delapan peringkat teratas dari 36 kesebelasan yang akan lolos otomatis ke 16 besar Liga Champions 2024-2025.

Tentu saja, menarik untuk melihat siapa saja delapan klub yang dijagokan lolos tersebut. Simak ulasan berikut ini.

8 Klub yang Dijagokan Lolos Otomatis ke 16 Besar Liga Champions 2024-2025

8. Aston Villa





Saat ini, wakil Inggris itu bertengger di urutan lima dengan nilai 13 dari enam laga. Pada dua pertandingan ke depan, The Villans hanya akan menghadapi AS Monaco (tandang) dan Celtic (kandang) pada Januari 2025.

7. Bayer Leverkusen





Jawara Bundesliga 2023-2024 itu menghuni urutan empat dengan nilai 13. Langkah Leverkusen agak berat karena masih menghadapi Atletico Madrid (tandang) dan Sparta Praha (kandang) pada Januari 2025.

6. Inter Milan





Campione Serie A 2023-2024 itu duduk di tangga keenam dengan nilai 13. Mereka sedikit diuntungkan karena hanya bertemu dengan Sparta Praha (tandang) dan AS Monaco (kandang) pada dua laga ke depan.