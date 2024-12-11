Sukses Tumbangkan Myanmar, Maarten Paes Senang Timnas Indonesia Awali Piala AMEC 2024 dengan Baik

FLORIDA - Kiper Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Maarten Paes ikut senang skuad Garuda berhasil menang 1-0 atas Myanmar di laga perdana Grup B Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup (AMEC) 2024. Menurut Paes, kemenangan 3-2 itu di Thuwunna Stadium, Yangon, Myanmar, pada Senin 9 Desember 2024 itu merupakan awal yang sangat baik untuk Timnas Indonesia.

Maarten Pes mengatakan kemenangan atas Myanmar memang sangat penting untuk Skuad Garuda untuk menatap laga ke depan. Sebab, kemenangan di laga pembuka akan menambah kepercayaan diri pemain.

Pemain berposisi kiper itu tidak dilibatkan dalam turnamen yang dulunya disebut Piala AFF tersebut. Sebab, dia difokuskan untuk membela Timnas Indonesia dalam putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Sedangkan untuk Piala AMEC 2024, PSSI sudah memberikan jatah kepada pemain muda yang didominasi pemain U-22. Meski menurunkan skuad muda, Timnas Indonesia nyatanya dapat bersaing hingga menang 1-0 atas Myanmar yang menurunkan kekuatan penuh.

"Awal yang bagus," tulis Maarten Paes di story Instagram pribadinya @maartenpaes, dikutip Rabu (11/12/2024).

Kemenangan atas Myanmar membuat Timnas Indonesia berada di posisi kedua klasemen Grup B dengan tiga poin. Lalu, Myanmar menempati posisi keempat dengan nol poin.