Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil PSIS Semarang vs Bali United di Liga 1 2024-2025: Laskar Mahesa Jenar Pertahankan 3 Poin Penting

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 11 Desember 2024 |21:17 WIB
Hasil PSIS Semarang vs Bali United di Liga 1 2024-2025: Laskar Mahesa Jenar Pertahankan 3 Poin Penting
PSIS Semarang menang 2-1 atas Bali United di Liga 1 2024-2025. (Foto: Instagram/psisfcofficial)
A
A
A

SEMARANG PSIS Semarang baru saja mempertahankan tiga poin penting usai menang atas tim tamu, Bali United di pekan ke-14 Liga 1 2024-2025, pada Rabu (11/12/2024) malam WIB. Bermain di Stadion Jatidiri, Semarang, Jawa Tengah, tim berjuluk Laskar Mahesa Jenar itu tepatnya menang dengan skor 2-1.

Dua gol PSIS diciptakan melalui sumbangsih di Evandro Brandao di menit 27 dan Tria Setiawan pada menit 45+2. Sementara Bali United hanya mampu membalas via Everton Nascimento dari titik penalti di menit 81.

Tiga poin dari Bali United itu lantas membuat PSIS terus bertahan di posisi 13 dengan 17 poin. Setidaknya tiga poin itu berhasil membuat PSIS makin menjauh dari zona degradasi (posisi 16-18). Sedangkan Bali United tertahan di posisi ketujuh dengan 21 poin.

Jalannya Pertandingan

PSIS Semarang langsung bermain trengginas sejak awal pertandingan di babak pertama. Laskar Mahesa Jenar -julukan PSIS Semarang- berupaya keras untuk mengurung pertahanan Bali United.

Meski demikian, sejumlah serangan yang dilancarkan tim tuan rumah belum bisa membobol gawang Adilson Maringa. Sementara, Bali United mengandalkan pola serangan balik untuk melawan.

PSIS Semarang vs Bali United (instagram/psisfcofficial)

Akan tetapi, serangan mereka sering menemui kebuntuan di lini tengah. PSIS Semarang yang bermain di depan pendukung sendiri akhirnya berhasil mencuri keunggulan lewat Evandro Brandao (27’).

Setelah gol itu, Laskar Mahesa Jenar semakin percaya diri untuk mengontrol jalannya permainan. Pada menit-menit akhir babak pertama, PSIS Semarang akhirnya sukses menambah keunggulan lewat Tri Setiawan (45+2’).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/49/3147295/ambisi_besar_ditunjukkan_ilija_spasojevic_jelang_mentas_di_liga_1_2025_2026_bersama_bhayangkara_fc-GYa7_large.jpg
Ambisi Besar Ilija Spasojevic Bawa Bhangkara FC Berjaya di Liga 1 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/49/3146629/berikut_tujuh_pemain_asing_yang_resmi_dilepas_persib_bandung_musim_2024_2025-xmof_large.jpg
7 Pemain Asing yang Resmi Dilepas Persib Bandung Musim 2024-2025, Ada Pesepakbola Terbaik Liga 1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/49/3145656/persib_bandung_dan_edo_febriansah_sepakat_berpisah-uZdk_large.jpg
Persib Bandung dan Edo Febriansah Sepakat Berpisah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/51/3145220/beckham_putra_jadi_satu_satunya_pemain_liga_1_indonesia_yang_debut_di_laga_kontra_timnas_china-Mh8I_large.jpeg
Kisah Beckham Putra, Satu-satunya Pemain Liga 1 Indonesia yang Tampil Debut Lawan China di SUGBK
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/18/51/1657325/triathlon-kembali-berjaya-kontingen-indonesia-catatkan-medali-emas-ke76-sej.webp
Triathlon Kembali Berjaya, Kontingen Indonesia Catatkan Medali Emas ke-76
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/18/timnas_futsal_putri_indonesia_vs_vietnam.jpg
Dibantai Vietnam di Final! Timnas Futsal Putri Indonesia Amankan Perak SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement