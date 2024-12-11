Hasil PSIS Semarang vs Bali United di Liga 1 2024-2025: Laskar Mahesa Jenar Pertahankan 3 Poin Penting

SEMARANG – PSIS Semarang baru saja mempertahankan tiga poin penting usai menang atas tim tamu, Bali United di pekan ke-14 Liga 1 2024-2025, pada Rabu (11/12/2024) malam WIB. Bermain di Stadion Jatidiri, Semarang, Jawa Tengah, tim berjuluk Laskar Mahesa Jenar itu tepatnya menang dengan skor 2-1.

Dua gol PSIS diciptakan melalui sumbangsih di Evandro Brandao di menit 27 dan Tria Setiawan pada menit 45+2. Sementara Bali United hanya mampu membalas via Everton Nascimento dari titik penalti di menit 81.

Tiga poin dari Bali United itu lantas membuat PSIS terus bertahan di posisi 13 dengan 17 poin. Setidaknya tiga poin itu berhasil membuat PSIS makin menjauh dari zona degradasi (posisi 16-18). Sedangkan Bali United tertahan di posisi ketujuh dengan 21 poin.

Jalannya Pertandingan

PSIS Semarang langsung bermain trengginas sejak awal pertandingan di babak pertama. Laskar Mahesa Jenar -julukan PSIS Semarang- berupaya keras untuk mengurung pertahanan Bali United.

Meski demikian, sejumlah serangan yang dilancarkan tim tuan rumah belum bisa membobol gawang Adilson Maringa. Sementara, Bali United mengandalkan pola serangan balik untuk melawan.

Akan tetapi, serangan mereka sering menemui kebuntuan di lini tengah. PSIS Semarang yang bermain di depan pendukung sendiri akhirnya berhasil mencuri keunggulan lewat Evandro Brandao (27’).

Setelah gol itu, Laskar Mahesa Jenar semakin percaya diri untuk mengontrol jalannya permainan. Pada menit-menit akhir babak pertama, PSIS Semarang akhirnya sukses menambah keunggulan lewat Tri Setiawan (45+2’).