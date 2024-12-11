Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Jadwal dan Link Live Streaming Borussia Dortmund vs Barcelona di Liga Champions 2024-2025, Live di Vision+

MNC Media , Jurnalis-Rabu, 11 Desember 2024 |16:21 WIB
Jadwal dan Link Live Streaming Borussia Dortmund vs Barcelona di Liga Champions 2024-2025, Live di Vision+
Barcelona akan melawan Borussia Dortmund di Liga Champions 2024-2025. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA – Signal Iduna Park akan menjadi saksi bisu dalam pertempuran sengit raksasa Eropa, Barcelona pada Matchday 6 UEFA Champions League 2024-2025. Laga Dortmund vs Barcelona ini dijadwalkan pada Kamis (12/12/24) dan kick off pukul 03.00 WIB. Nonton streaming keseruannya melalui channel beIN Sports di Vision+ dengan klik di sini.

Pertemuan seru antara Barcelona dan Borussia Dortmund dipastikan akan menyajikan laga yang penuh gengsi dan drama. Kedua tim saat ini sama-sama mengantongi 12 poin, menjadikan pertandingan ini sebagai momen penting untuk mengamankan posisi di klasemen.

Tensi tinggi akan tersaji sepanjang menit pertandingan untuk dapat mendominasi lapangan. Akankah Dortmund memanfaatkan atmosfer kandang untuk membungkam Barcelona? Ataukah Blaugrana yang akan bawa pulang kemenangan? Saksikan pertandingannya dengan simak jadwal live streaming Borussia Dortmund vs Barcelona di Vision+ berikut:

● Tanggal: Kamis, 12 Desember 2024

● Live pukul 2:55 WIB

● Venue: Signal Iduna Park, Dortmund

● Channel: beIN Sports 1 Vision+

Borussia Dortmund

Jangan lewatkan laga krusial di papan atas klasemen UEFA Champions League 2024-2025, dukung klub favoritmu dengan streaming di Vision+. Langganan paket beIN Sports seharga Rp36.000,- dan dapatkan bonus Vision+ Premium Movies sekaligus.

Telusuri berita bola lainnya
