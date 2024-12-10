Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

3 Makanan Khas Indonesia Favorit Mees Hilgers, Nomor 1 Biasa Ditemukan di Restoran Padang

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Selasa, 10 Desember 2024 |07:52 WIB
3 Makanan Khas Indonesia Favorit Mees Hilgers, Nomor 1 Biasa Ditemukan di Restoran Padang
Pemain Timnas Indonesia, Mees Hilgers. (Foto: Instagram/meeshilgers)
A
A
A

ADA 3 makanan khas Indonesia favorit Mees Hilgers yang menarik untuk dibahas. Sebagai pemain keturunan Belanda-Indonesia, Mees Hilgers sudah diperkenalkan dengan berbagai makanan khas Tanah Air.

Dari sekian banyak makanan Indonesia yang sudah dicoba pemain FC Twente tersebut, ternyata ada tiga yang paling difavoritkan. Sebab ternyata Mees Hilgers mengaku sangat menikmati makanan Indonesia.

"Saya menghormati makanan Belanda, tetapi saya menikmati makanan Indonesia. Saya berasal dari Amersfoort, kami juga punya keluarga Indonesia yang tinggal di sana," ujar Hilgers, mengutip dari media Belanda, Twentefans.nl, Selasa (10/12/2024).

“Kami sering berkunjung ke sana. Dan saya sempat membawa keluarga saya pada liburan musim panas ke Indonesia,” tambahnya.

Berikut 3 Makanan Khas Indonesia Favorit Mees Hilgers:

3. Soto

Soto Banjar

Mees Hilgers tak menyebutkan secara pasti soto apa yang ia santap. Satu hal yang pasti, Hilgers sangat menyukai makanan yang masing-masing daerah di Indonesia memiliki soto khasnya sendiri dengan rasa yang berbeda-beda, seperti soto Betawi, soto Lamongan, hingga soto mie Bogor.

Soto sendiri merupakan hidangan berkuah khas Indonesia yang terbuat dari kaldu daging atau sayuran, berisi daging atau ayam, bihun, tauge, dan bahan-bahan lainnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/51/3190364/giovanni_van_bronckhorst_berpotensi_sukses_sebagai_pelatih_timnas_indonesia_giovannivanbronckhorst-ltSw_large.jpg
Pelatih Timnas Indonesia Senior Juga Jabat Juru Taktik Timnas Indonesia U-23, Giovanni van Bronckhorst?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/49/3190347/yance_sayuri_doakan_pelaku_rasis_diberikan_kesehatan_dan_keberkahan_yansayuri11-qiW3_large.jpg
Anak dan Istri Jadi Korban Rasis, Pemain Timnas Indonesia Yance Sayuri: Semoga Mereka Diberikan Kesehatan dan Keberkahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/51/3190342/timnas_indonesia_ditargetkan_lolos_piala_dunia_2030_pssi-xp2w_large.jpg
Target Timnas Indonesia Lolos Piala Dunia 2030, PSSI Tak Mau Dapat Pelatih seperti Patrick Kluivert Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/51/3190340/pelatih_timnas_indonesia_diumumkan_paling_lambat_januari_2026_pssi-PzYR_large.jpg
Penyebab PSSI Umumkan Pelatih Baru Timnas Indonesia Paling Lambat Januari 2026
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/16/51/1656525/indonesia-tembus-60-emas-di-sea-games-2025-menembak-catur-dan-angkat-besi-tampil-moncer-qgv.webp
Indonesia Tembus 60 Emas di SEA Games 2025: Menembak, Catur, dan Angkat Besi Tampil Moncer
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/17/giovanni_van_bronckhorst_dan_john_herdman_disebut.jpg
Giovanni van Bronckhorst atau John Herdman Jadi Pelatih Timnas Indonesia? PSSI Bilang Begini
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement