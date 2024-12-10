3 Makanan Khas Indonesia Favorit Mees Hilgers, Nomor 1 Biasa Ditemukan di Restoran Padang

ADA 3 makanan khas Indonesia favorit Mees Hilgers yang menarik untuk dibahas. Sebagai pemain keturunan Belanda-Indonesia, Mees Hilgers sudah diperkenalkan dengan berbagai makanan khas Tanah Air.

Dari sekian banyak makanan Indonesia yang sudah dicoba pemain FC Twente tersebut, ternyata ada tiga yang paling difavoritkan. Sebab ternyata Mees Hilgers mengaku sangat menikmati makanan Indonesia.

"Saya menghormati makanan Belanda, tetapi saya menikmati makanan Indonesia. Saya berasal dari Amersfoort, kami juga punya keluarga Indonesia yang tinggal di sana," ujar Hilgers, mengutip dari media Belanda, Twentefans.nl, Selasa (10/12/2024).

“Kami sering berkunjung ke sana. Dan saya sempat membawa keluarga saya pada liburan musim panas ke Indonesia,” tambahnya.

Berikut 3 Makanan Khas Indonesia Favorit Mees Hilgers:

3. Soto





Mees Hilgers tak menyebutkan secara pasti soto apa yang ia santap. Satu hal yang pasti, Hilgers sangat menyukai makanan yang masing-masing daerah di Indonesia memiliki soto khasnya sendiri dengan rasa yang berbeda-beda, seperti soto Betawi, soto Lamongan, hingga soto mie Bogor.

Soto sendiri merupakan hidangan berkuah khas Indonesia yang terbuat dari kaldu daging atau sayuran, berisi daging atau ayam, bihun, tauge, dan bahan-bahan lainnya.