Satoru Mochizuki Ikut Nyanyikan Indonesia Raya, Erick Thohir Kagum dengan Jiwa Nasionalisme Pelatih Timnas Putri Indonesia!

JAKARTA – Ketua Umum (Ketum) Erick Thohir, dibuat kagum oleh pelatih Timnas Putri Indonesia, Satoru Mochizuki. Tak hanya karena berhasil mengantarkan Garuda Pertiwi juara Piala AFF Wanita 2024, tetapi Satoru Mochizuki juga memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi untuk Timnas Indonesia.

Sebab Satoru Mochizuki yang merupakan pelatih asal Jepang itu mau mengenal budaya dan mempelajari bahasa Indonesia. Tak hanya itu, Satoru Mochizuki bahkan ikut menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Timnas Putri Indonesia hendak bermain.

“Senang melihat Coach Satoru Mochizuki punya jiwa nasionalisme untuk Indonesia yang begitu besar,” tulis Erick dalam unggahan di akun Instagram pribadinya (@erickthohir), dikutip pada Selasa (10/12/2024).

“Dari belajar Bahasa, makan makanan Indonesia, beradaptasi dengan budaya Indonesia, hingga ikut bernyanyi saat Indonesia Raya berkumandang,” sambungnya.

Unggahan tersebut disertakan dengan cuplikan video saat Satoru Mochizuki ikut menyanyikan lagu nasional Indonesia Raya. Tak hanya itu, ada pula beberapa momen saat juru formasi 60 tahun tersebut mengawal Garuda Pertiwi.

Salah satu momen yang paling berkesan tentu mengantar Timnas Putri Indonesia juara AFF Women’s Cup 2024. Diketahui, Garuda Pertiwi untuk pertama kalinya menjuarai turnamen itu setelah mengalahkan Kamboja 3-1 di partai final pada 5 Desember 2024 lalu.