HOME BOLA LIGA CHAMPION

Prediksi Skor Atalanta vs Real Madrid di Liga Champions 2024-2025: Kans Balas Dendam La Dea

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Selasa, 10 Desember 2024 |18:08 WIB
Prediksi Skor Atalanta vs Real Madrid di Liga Champions 2024-2025: Kans Balas Dendam <i>La Dea</i>
Simak prediksi skor Atalanta vs Real Madrid di Liga Champions 2024-2025 (Foto: Atalanta BC)
A
A
A

BERGAMO – Prediksi skor Atalanta vs Real Madrid di Liga Champions 2024-2025 menarik untuk diulas. Laga tersebut akan berlangsung di Stadion Gewiss, Bergamo, Italia, Rabu 11 Desember 2024 pukul 03.00 WIB.

Pertandingan Atalanta vs Real Madrid di Liga Champions 2024-2025 secara live dapat disaksikan streaming di Vision+ channel beIN Sports dengan klik di sini.

Real Madrid vs Atalanta (Foto: Atalanta BC)

Duel ini menjadi panggung balas dendam bagi Atalanta. Sebab, La Dea tumbang di Piala Super Eropa 2024 dari Real Madrid dengan skor 0-2 pada Agustus silam.

Kondisinya kali ini sedikit bertolak belakang. Atalanta tengah garang di Liga Italia 2024-2025 dengan meraih sembilan kemenangan beruntun! Bahkan, mereka bertengger di puncak klasemen.

Sebaliknya, Madrid mengalami inkonsistensi penampilan. Los Blancos kalah sekali dalam lima pertandingan terakhir di Liga Spanyol 2024-2025.

Khusus di Liga Champions, sang juara bertahan sudah tiga kali kalah dari lima pertandingan. Sebaliknya, Atalanta hanya dua kali seri dan tiga menang dalam jumlah yang sama.

Melihat tren tersebut, Atalanta jelas diunggulkan untuk menang. Kendati begitu, jangan pernah meremehkan mental Real Madrid saban mentas di Liga Champions.

DNA wakil Spanyol itu seperti berbeda sendiri ketika tampil di kompetisi antarklub. Itu sudah terlihat beberapa kali musim lalu hingga akhirnya Madrid menjuarai Liga Champions 2024-2025.

Halaman:
1 2
      
