Hasil Timnas Indonesia vs Myanmar: Masuk Menit 30, Skuad Garuda Masih Buntu Cetak Gol

HASIL Timnas Indonesia vs Myanmar sudah diketahui. Kini, skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- masih buntu dalam cetak gol. Alhasil, skor masih imbang 0-0.

Ya, laga sengit tersaji dalam pertemuan Timnas Indonesia vs Myanmar tersaji dalam matchday perdana Grup B ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Kedua tim saling berhadapan di Stadion Thuwunna, Yangon, pada Senin (9/12/2024) pukul 19.30 WIB.

Meski menurunkan pemain muda dengan mayoritas umur 22 tahun, Timnas Indonesia bisa meladeni permainan Myanmar. Sejumlah peluang pun didapat untuk mencetak gol, tetapi gagal dimanfaatkan dengan baik.

Salah satunya pada menit ke-14. Kala itu, Marselino Ferdinan mengirim umpan lambung dari sisi kanan gawang yang disambut Hokky Caraka lewat sundulannya. Sayang, bola masih jatuh ke pelukan kiper Myanmar, Zin Nyi Nyi Aung.

Kemenangan tentunya jadi target Timnas Indonesia di laga ini. Sebab, hanya tim peringkat 1 dan 2 di klasemen akhir Grup B nantinya yang bisa lolos ke babak semifinal.

Selain melawan Myanmar, Timnas Indonesia juga diharapkan sejumlah rival kuat lain di Grup B. Mereka adalah Filipina, Laos, dan juga Vietnam.