Bundesliga 2024-2025: Dituding Bergantung pada Jamal Musiala, Vincent Kompany Tegaskan Bayern Munich Punya Sayap-Sayap Tajam

BAYERN Munich dituding oleh Toni Kroos hanya bergantung pada Jamal Musiala seorang. Namun, Vincent Kompany kembali menegaskan skuadnya diberkahi dengan sayap-sayap tajam di musim ini.

Kroos merasa Bayern terlalu mengandalkan Musiala seorang di musim ini. Sebab, sumber gol Die Roten hanya berasal dari kontribusi pemain asal Jerman itu dan Harry Kane.

Akan tetapi, tudingan itu langsung dibantah usai kemenangan Bayern Munich 4-2 atas Heidenheim di kandang sendiri. Sebab, di laga itu, Kompany membangkucadangkan Musiala.

Pemain berusia 21 tahun itu baru dimasukkan pada menit ke-51 untuk menggantikan Thomas Muller. Pun begitu, Musiala menyumbang gol penutup kemenangan Bayern di penghujung babak kedua.

Itu merupakan gol ke-12 bagi sang pemain kelahiran Stuttgart di semua kompetisi musim ini dari 19 penampilan. Khusus di Bundesliga, ia mengemas delapan gol dan dua assist dalam 11 laga.

Tidak heran bila lagi-lagi Kompany dicecar awak media terkait ketergantungan pada Musiala. Ia menjawab dengan tegas, sayap-sayap serang di Bayern yang lain juga tidak kalah tajam.