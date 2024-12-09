Hasil Drawing Babak Ketiga Kualifikasi Piala Asia 2027: Vietnam dan Malaysia Saling Bunuh, Thailand Dapat Grup Mudah

Hasil Drawing Kualifikasi Piala Asia 2027 mempertemukan Timnas Vietnam dan Timnas Malaysia dalam satu grup (Foto: X/@FAM_Malaysia)

KUALA LUMPUR – Hasil drawing babak ketiga Kualifikasi Piala Asia 2027 sudah diketahui. Prosesi tersebut berlangsung di Markas Besar AFC di Kuala Lumpur, Malaysia, Senin (9/12/2024) siang WIB.

Kualifikasi Piala Asia 2027 diikuti oleh 24 kesebelasan yang dibagi ke dalam enam grup. Hanya enam juara grup saja yang akan melaju ke putaran final Piala Asia 2027 di Arab Saudi.

Sebab, sebanyak 18 tim lain, termasuk tuan rumah, sudah dipastikan lolos via babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Maka dari itu, persaingan akan semakin sengit.

Hasil undian pun cukup menarik. Sebab, Vietnam dan Malaysia akan saling bunuh di Grup F! Dua tim lainnya adalah Nepal dan Laos.

Bisa dibilang, Vietnam dan Malaysia menjadi unggulan untuk memperebutkan satu tiket. Patut dinanti seperti apa persaingan kedua negara.

Sementara itu, Thailand berada di grup yang relatif enteng. Sebab, mereka diundi masuk Grup D bersama dengan Turkmenistan, Taiwan, dan Sri Lanka.