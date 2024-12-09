Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Alasan Thom Haye Tak Pikir Panjang Jadi WNI: Timnas Indonesia Potensial!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 09 Desember 2024 |04:32 WIB
Thom Haye tak berpikir panjang menerima tawaran menjadi WNI (Foto: PSSI)
THOM Haye sama sekali tidak berpikir panjang untuk menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) agar bisa memperkuat Timnas Indonesia. Sebab, ia sangat yakin Tim Merah Putih memiliki potensi yang sangat besar dalam dunia sepakbola.

Sebagai pengingat, Thom resmi menjadi WNI pada Maret 2024. Di bulan tersebut juga, pemain Almere City itu langsung menjalani debutnya bersama Timnas Indonesia saat laga kontra Timnas Vietnam di putaran dua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Thom Haye

Thom bisa dibilang gelandang yang sudah berpengalaman. Bahkan sebelum memutuskan menjadi WNI, pria 29 tahun itu sering mendapat panggilan Timnas Belanda, khususnya di kelompok umur. Ia selalu masuk skuad mulai dari U-15 hingga U-21.

Kendati begitu, Thom pada akhirnya memutuskan untuk menjadi WNI. Mengingat, ia punya darah keturunan Indonesia dari kakek dan neneknya. Sang pemain mengaku sama sekali tidak berpikir panjang untuk membuat keputusan membela Timnas Indonesia.

“Saya tidak berpikir panjang soal itu (pilih bela Timnas Indonesia),” kata Thom, dikutip dari kanal Youtube The Haye Way, Senin (9/12/2024).

Pemain berdarah Belanda itu meyakini Timnas Indonesia bisa terbang tinggi karena punya potensi yang sangat besar. Iasangat bangga karena bisa mengenakan jersey dengan lambang garuda di dada.

Halaman:
1 2
      
