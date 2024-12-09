Jadwal Liga Champions 2024-2025 Matchday Keenam: Juventus vs Manchester City, Barcelona Dijamu Borussia Dortmund!

BERIKUT jadwal Liga Champions 2024-2025 matchday keenam tengah pekan ini. Sejumlah laga seru tersaji dengan dua partai utama adalah Juventus vs Manchester City dan Borussia Dortmund melawan Barcelona.

Pertandingan Liga Champions 2024-2025 secara live dapat disaksikan streaming di Vision+ channel beIN Sports dengan klik di sini.

Fase liga kini memasuki matchday keenam. Sejumlah klub bisa memastikan kelolosan ke babak 16 besar pada matchday ini, dengan syarat tim-tim peringkat 9 ke bawah tidak meraih kemenangan.

Liverpool paling berpeluang mengunci tiket lebih dulu. The Reds hanya butuh menang melawan Girona pada matchday enam untuk setidaknya finis di delapan besar.

Namun, mereka mesti berharap Bayer Leverkusen, Arsenal, Monaco, Sporting CP, Stade Brest, hingga LOSC Lille, tidak menuai hasil positif. Dengan 16 poin, maka perolehan Liverpool tidak akan terkejar.

Seperti disinggung di atas, sajian utama pekan ini adalah Juventus vs Man City dan Borussia Dortmund vs Barcelona. Kedua pertandingan berpotensi menentukan langkah jelang dua partai terakhir.