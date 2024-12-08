Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Francs Borains vs KAS Eupen di Liga 2 Belgia 2024-2025: Shayne Pattynama Main Setengah Babak, KAS Eupen Kalah Tipis 2-3!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 08 Desember 2024 |23:31 WIB
Hasil Francs Borains vs KAS Eupen di Liga 2 Belgia 2024-2025: Shayne Pattynama Main Setengah Babak, KAS Eupen Kalah Tipis 2-3!
Shayne Pattynama kala membela KAS Eupen. (Foto: KAS Eupen)
A
A
A

HASIL Francs Borains vs KAS Eupen di Liga 2 Belgia 2024-2025 akan diulas dalam artikel ini. KAS Eupen yang turut diperkuat bek Timnas Indonesia, Shayne Pattynama, belum bsa membawa KAS Eupen meraih poin penuh karena kalah tipis 2-3.

Laga Francs Borains vs KAS Eupen berlangsung di markas Francs Borains, di Stade Robert Urbain, Minggu (8/12/2024) malam WIB. Shayne Pattynama pun main setengah babak dalam laga ini.

KAS Eupen

Shayne Pattynama duduk di bangku cadangan sejak awal pertandingan. Pemain berusia 26 tahun itu baru dimainkan pada babak kedua, tepatnya menit ke-46 dengan menggantikan Teddy Alloh.

Saat Shayne Pattynama dimainkan, posisinya KAS Eupen sedang tertinggal 1-2. Padahal, KAS Eupen mampu unggul lebih dulu lewat gol Jerome Deom di menit ke-9.

Akan tetapi, Francs Borains mampu menyamakan kedudukan lewat gol Mondy Prunier di menit ke-18. Kemudian sebelum jeda turun minum, tepatnya menit ke-40, Luca Della Costa mencetak gol bunuh diri.

Setelah babak kedua, pelatih Mersad Selimbegovic memasukkan Shayne Pattynama guna menambah kekuatan lewat sektor sayap kiri. Rotasi Selimbegovic pun berbuah manis karena KAS Eupen sukses menyamakan kedudukan menjadi 2-2 di menit ke-69 lewat gol Emrehan Gedikli.

Halaman:
1 2
      
