Hasil Babak Pertama Timnas Kamboja vs Timnas Malaysia di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024: Harimau Malaya Unggul 1-0!

HASIL babak pertama Timnas Kamboja vs Timnas Malaysia akan diulas Okezone. Harimau Malaya -julukan Timnas Malaysia- kini unggul 1-0.

Laga Timnas Kamboja vs Timnas Malaysia dalam matchday perdana Grup A Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 digelar di Olympic Stadium, Phnom Penh, Kamboja, pada Minggu (8/12/2024) sore WIB. Gol Malaysia dicetak oleh Stuart Wilkin (35’).

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Duel sengit tersaji sejak awal laga. Kedua tim langsung jual beli serangan demi membuka keunggulan lebih awal.

Malaysia sendiri cukup intens menebar ancaman ke gawang Kamboja. Salah satunya terjadi pada menit ke-13. Tetapi, lini pertahanan Kamboja masih tampil solid kala itu hingga gagal berbuah gol. Kala itu, bola serangan yang datang bisa dihalau Soeuy Visal.

Tak menyerah, Kamboja langsung membangun serangan balik. Pada menit ke-19, mereka nyaris membuka keunggulan lebih dahulu via tendangan keras Sieng Chanthea. Sayangnya, bola yang mengarah tepat ke gawang Malaysia itu masih bisa dihalau Syafiq Ahmad.

Malaysia akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-35. Ialah Stuart Wilkin yang mencetak gol lewat sundulannya usai menyambut umpan ciamik dari Daniel Ting. Malaysia unggul 1-0. Keunggulan ini pun terjaga hingga akhir babak pertama.