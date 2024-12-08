Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Pesan Menyentuh Victor Dethan, Pemain Keturunan Kanada yang Baru Dipanggil Timnas Indonesia Jelang Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 08 Desember 2024 |16:20 WIB
Victor Dethan siap bela Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
A
A
A

PESAN menyentuh disampaikan Victor Dethan jelang Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Diketahui, Victor Dethan sendiri merupakan pemain keturuna Kanada yang baru dipanggil Timnas Indonesia.

Penyerang muda itu meminta doa dan dukungan pencinta sepak bola Tanah Air jelang memperkuat Timnas Indonesia di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Victor Dethan berharap timnya dapat tampil gemilang dalam ajang yang juga disebut Piala AFF 2024 itu.

Victor Dethan

"Doakan kita bisa sukses di turnamen ini,” ujar Victor Dethan, dilansir laman Kita Garuda, Minggu (8/12/2024).

Victor Dethan pun beberkan persiapan timnya jelang mentas di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Dia mengatakan sejauh ini dirinya sudah semakin semakin menyatu dengan pemain lainnya.

Hal itu tidak terlepas dari program pemusatan latihan (TC) Timnas Indonesia beberapa waktu lalu. TC sendiri diketahui digelar Shin Tae-yong di Bali.

"Saya sudah mulai bisa beradaptasi dengan latihan dan strategi dari coach Shin," ucap Dethan.

"Pastinya saya senang bisa dipanggil Timnas Indonesia, meskipun yang dipanggil U-23," lanjutnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
