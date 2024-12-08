Kemenangan Jepang atas Bahrain Bantu Dongkrak Timnas Indonesia ke Posisi 2 Klasemen Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026?

Timnas Jepang saat menang 5-0 atas Bahrain di pertemuan pertama. (Foto: Laman resmi JFA)

TIMNAS Indonesia masih berpeluang lolos ke Piala Dunia 2026, ketika babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menyisakan empat pertandingan. Sampai matchday keenam Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona, Timnas Indonesia duduk di posisi tiga dengan enam angka.

Koleksi poin Timnas Indonesia sama persis dengan Arab Saudi, Bahrain dan China yang menempati posisi empat, lima dan enam. Timnas Indonesia berhak menempati posisi lebih baik karena unggul produktivitas dan selisih gol.

(Timnas Indonesia masih berpeluang lolos ke Piala Dunia 2026. (Foto: Isra Triansyah/MPI)

Sementara dengan Australia yang menempati posisi dua atau batas akhir tim yang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia hanya tertinggal satu angka. Bagaimana dengan Jepang yang menghuni peringkat satu? Timnas Indonesia terpaut 10 angka!

Karena itu, mengejar Australia merupakan target realistis bagi Timnas Indonesia. Skuad asuhan Shin Tae-yong berpotensi menyalip Australia di matchday ketujuh Grup C yang digelar pada Kamis, 20 Maret 2025, asalkan tiga syarat ini dipenuhi.

Pertama, Timnas Indonesia wajib menang atas Australia. Kedua, laga Arab Saudi vs China berakhir imbang. Terakhir, Jepang menghancurkan Bahrain di kandang sendiri.

Timnas Indonesia bisa saja menang atas Australia karena pada Maret 2025 berpotensi diperkuat tiga pemain top tambahan, yakni Mees Hilgers, Kevin Diks dan Ole Romeny. Lanjut ke laga Arab Saudi vs China.