Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kemenangan Jepang atas Bahrain Bantu Dongkrak Timnas Indonesia ke Posisi 2 Klasemen Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026?

Ramdani Bur , Jurnalis-Minggu, 08 Desember 2024 |06:59 WIB
Kemenangan Jepang atas Bahrain Bantu Dongkrak Timnas Indonesia ke Posisi 2 Klasemen Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026?
Timnas Jepang saat menang 5-0 atas Bahrain di pertemuan pertama. (Foto: Laman resmi JFA)
A
A
A

TIMNAS Indonesia masih berpeluang lolos ke Piala Dunia 2026, ketika babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menyisakan empat pertandingan. Sampai matchday keenam Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona, Timnas Indonesia duduk di posisi tiga dengan enam angka.

Koleksi poin Timnas Indonesia sama persis dengan Arab Saudi, Bahrain dan China yang menempati posisi empat, lima dan enam. Timnas Indonesia berhak menempati posisi lebih baik karena unggul produktivitas dan selisih gol.

Timnas Indonesia masih berpeluang lolos ke Piala Dunia 2026. (Foto: Isra Triansyah/MPI)

(Timnas Indonesia masih berpeluang lolos ke Piala Dunia 2026. (Foto: Isra Triansyah/MPI)

Sementara dengan Australia yang menempati posisi dua atau batas akhir tim yang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia hanya tertinggal satu angka. Bagaimana dengan Jepang yang menghuni peringkat satu? Timnas Indonesia terpaut 10 angka!

Karena itu, mengejar Australia merupakan target realistis bagi Timnas Indonesia. Skuad asuhan Shin Tae-yong berpotensi menyalip Australia di matchday ketujuh Grup C yang digelar pada Kamis, 20 Maret 2025, asalkan tiga syarat ini dipenuhi.

Pertama, Timnas Indonesia wajib menang atas Australia. Kedua, laga Arab Saudi vs China berakhir imbang. Terakhir, Jepang menghancurkan Bahrain di kandang sendiri.

Timnas Indonesia bisa saja menang atas Australia karena pada Maret 2025 berpotensi diperkuat tiga pemain top tambahan, yakni Mees Hilgers, Kevin Diks dan Ole Romeny. Lanjut ke laga Arab Saudi vs China.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/51/3189945/timnas_indonesia_berpotensi_balaskan_dendam_ke_finlandia_di_fifa_series_2026_pssi-hFuC_large.jpg
Timnas Indonesia Kalah 0-5 dari Finlandia pada 2006, Balas Dendam 20 Tahun Kemudian?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/51/3189931/shin_tae_yong_mengaku_tak_pernah_dihubungi_pssi_lagi_untuk_melatih_timnas_indonesia_okezone-FM0w_large.jpg
Dikonfirmasi Shin Tae-yong, PSSI Tak Pernah Tawari STY untuk Latih Timnas Indonesia Lagi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/51/3189904/shin_tae_yong_menegaskan_kapten_timnas_indonesia_adalah_asnawi_mangkualam_okezone-kOZC_large.jpg
Respons Shin Tae-yong soal Isu Masalah di Ruang Ganti Timnas Indonesia: Kaptennya memang Asnawi Mangkualam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/51/3189633/shin_tae_yong_dipecat_pssi_pada_awal_2025_pssi-J4Dj_large.jpg
Timnas Indonesia di Tahun 2025: Dari Pemecatan Shin Tae-yong hingga Gagal Lolos Semifinal SEA Games 2025!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/14/51/1655773/jekate-running-series-2025-resmi-dimulai-jelajahi-jakarta-lewat-kategori-5k-dan-10k-lpc.webp
JEKATE Running Series 2025 Resmi Dimulai: Jelajahi Jakarta Lewat Kategori 5K dan 10K
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2022/12/19/odekta_elvina_naibaho.jpg
Atletik Menggila! Indonesia Sapu Bersih 3 Emas Sekaligus di SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement