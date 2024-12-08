Prediksi Line Up Timnas Indonesia vs Myanmar di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024: Rafael Struick Starter?

PREDIKSI line up Timnas Indonesia vs Myanmar di matchday pertama Grup B Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 akan diulas Okezone. Sesuai jadwal, Timnas Indonesia akan tandang ke markas Myanmar di matchday pertama Grup B Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 yang dilangsungkan di Stadion Thuwunna, Senin 9 Desember 2024 pukul 19.30 WIB.

Untuk menghadapi laga melawan Myanmar, pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong membawa 24 pemain. Dari 24 pemain itu, terselip nama Rafael Struick.

(Rafael Struick tiba di Myanmar hari ini)

Penyerang Brisbane Roar itu rencananya tiba di Myanmar pada hari ini, Minggu 8 Desember 2024. Berhubung baru gabung skuad, kecil peluang penyerang 21 tahun itu dimainkan sejak awal laga.

Diperkirakan, eks penyerang ADO Den Haag itu baru akan dimainkan di babak kedua. Lantas, bagaimana komposisi pemain Timnas Indonesia saat menghadapi Myanmar?

Dalam pola 3-4-3 racikan Shin Tae-yong, posisi penjaga gawang dipercayakan kepda Daffa Fasya. Kiper Borneo FC itu akan dikawal tiga bek tangguh, yakni Robi Darwis, Muhammad Ferarri dan Kakang Rudianto.

Lanjut ke posisi wing back kanan ada Asnawi Mangkualam dan Pratama Arhan di sisi sebelahnya. Untuk dua gelandang sentral kemungkinan diisi duet Arkhan Fikri dan Rivaldo Pakpahan.