Hasil Liga Italia 2024-2025 Semalam: Juventus Ditahan Bologna, AS Roma Hantam Lecce

Hasil Liga Italia 2024-2025 semalam menampilkan Juventus ditahan Bologna 2-2 (Foto: X/@juventusfcen)

HASIL Liga Italia 2024-2025 semalam sudah diketahui. Juventus dan AS Roma meraih hasil yang berbeda pada Minggu (8/12/2024) dini hari WIB.

Il Lupi tampak memulai kebangkitannya di bawah asuhan Claudio Ranieri. Menjamu Lecce di Stadion Olimpico, Roma, Minggu dini hari WIB, mereka menang telak 4-1!

Alexis Saelemaekers membawa tuan rumah memimpin di menit ke-13. Namun, penalti Nikola Krstovic di menit ke-40 memaksa babak pertama berakhir 1-1.

Roma lantas mengamuk di babak kedua. Gianluca Mancini (59’), Niccolo Pisilli (66’), dan Manu Kone (86’) menghasilkan angka penuh!

Giallorossi akhirnya memutus tren negatif tak pernah menang dalam lima laga terkininya. Ini sekaligus menjadi kemenangan pertama yang dipersembahkan Ranieri sejak ditunjuk pada 14 November 2024.

Sayangnya, hasil berbeda ditorehkan Juventus. Bianconeri malah ditahan tamunya Bologna 2-2 pada pertandingan di Stadion Allianz, Turin, Minggu (8/12/2024) dini hari WIB.