Hasil Fulham vs Arsenal di Liga Inggris 2024-2025: Gol William Saliba Selamatkan The Gunners dari Kekalahan

HASIL Fulham vs Arsenal di Liga Inggris 2024-2025 akan diulas Okezone. The Gunners -julukan Arsenal- harus puas mengakhiri laga dengan skor imbang 1-1.

Laga Fulham vs Arsenal sendiri digelar di Stadion Craven Cottage, London, pada Minggu (8/12/2024) malam WIB. Arsenal harus tertinggal lebih dahulu dalam laga ini karena gol Raul Jimenez (11’). Tetapi kemudian, William Saliba jadi penyelemat pada menit ke-52.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Tampil di markas Fulham, Arsenal sebenarnya tampil lebih dominan. Mereka cukup intens menembar serangan ke gawang tuan rumah, tetapi sayang gagal berbuah manis.

Alih-alih mencetak gol, Arsenal malah kebobolan lebih dahulu dalam laga ini. Ialah Raul Jimenez yang berhasil mencatatkan namanya di papan skor usai menerima umpan dari Kenny Tete. Fulham unggul 1-0.

Setelah itu, Arsenal terus mencoba mencetak gol balasan. Tetapi, pemain di lini pertahanan Fulham tampil begitu solid sehingga sulit untuk ditembus pasukan Mikel Arteta.

Kondisi ini terus terjaga hingga akhir babak pertama. Arsenal pun harus tertinggal dengan skor 1-0 dari tim tuan rumah.