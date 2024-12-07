Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Derbi Panas dan Seru Menanti di Pekan Ke-13 Bundesliga 2024-2025, Simak Jadwal dan Link Nontonnya

MNC Media , Jurnalis-Sabtu, 07 Desember 2024 |14:22 WIB
Derbi Panas dan Seru Menanti di Pekan Ke-13 Bundesliga 2024-2025, Simak Jadwal dan Link Nontonnya
Saksikan laga-laga Bundesliga 2024-2025 di Vision+. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA – Kompetisi Bundesliga 2024-2025 kembali menghadirkan sejumlah laga menarik pada pekan ke-13 yang akan digelar dari Sabtu (7/12/24) hingga Minggu (8/12/24). Deretan pertandingan ini akan menjadi sajian seru bagi para pecinta sepak bola Jerman, dengan beberapa laga besar yang patut dinantikan. Pertandingan Bundesliga dapat disaksikan secara streaming di Vision+ dengan klik di sini.

Pekan ke-13 akan dimulai dengan pertandingan pembuka antara VfB Stuttgart melawan Union Berlin pada dini hari pukul 02.25 WIB. Stuttgart yang tampil konsisten musim ini akan mencoba mempertahankan performa apiknya saat menjamu Union Berlin.

Pada malam harinya, pukul 21.25 WIB, terdapat lima laga yang berlangsung secara bersamaan, termasuk pertandingan seru antara Bayern Munich melawan tim promosi Heidenheim. Bayern diprediksi akan menurunkan skuad terbaiknya untuk memperkuat posisi di papan atas klasemen.

Siapkah klub favoritmu merebut kemenangan? Jangan lewatkan setiap momen serunya! Berikut jadwal lengkap Bundesliga di Vision+:

Bayern Munich

Sabtu, 7 Desember 2024

● 02.30 WIB: VfB Stuttgart vs Union Berlin

● 21.30 WIB: Bayer Leverkusen vs St. Pauli

● 21.30 WIB: Bayern Munich vs Heidenheim

● 21.30 WIB: Holstein Kiel vs RB Leipzig

● 21.30 WIB: Eintracht Frankfurt vs Augsburg

● 21.30 WIB: Bochum vs Werder Bremen

Nonton streaming dengan klik di sini.

