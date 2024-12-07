Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Sindiran Menohok Media Vietnam: Timnas Indonesia Cuma Main-Main di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024!

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Sabtu, 07 Desember 2024 |14:06 WIB
Sindiran Menohok Media Vietnam: Timnas Indonesia Cuma Main-Main di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024!
Media Vietnam menyindir Timnas Indonesia tidak serius di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 (Foto: PSSI)
A
A
A

SINDIRAN menohok media Vietnam terkait kebijakan Timnas Indonesia menarik untuk diulas. Sebab, Skuad Garuda disebut hanya main-main di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024!

Shin Tae-yong menggunakan sebagian besar pemain U-22 untuk turnamen yang dulunya bernama Piala AFF itu. Alasan utama karena ajang ini tidak masuk kalender resmi FIFA sehingga para pemain di tim senior banyak yang tidak diizinkan oleh klubnya.

Logo Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 atau Piala AFF 2024 (Foto: ASEAN United)

Selain itu, diturunkannya tim U-22 juga sebagai upaya regenerasi sekaligus persiapan jelang SEA Games 2025 nanti. Namun seperti halnya kebijakan yang lain, keputusan Shin memicu pro dan kontra dari berbagai pihak, termasuk dari calon lawan Timnas Indonesia, yakni Vietnam.

Media ternama Vetnam, Dantri.com.vn, menyebut penggunaan pemain U-22 di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 menjadi tanda Indonesia tidak serius menatap turnamen ini. Padahal, Skuad Garuda belum sekali pun menjadi juara.

"Meski belum pernah menjuarai Piala AFF sebelumnya, namun tim Indonesia nampaknya tak menganggap serius Piala AFF 2024," tulis media Vietnam, Dantri.com.vn dikutip Okezone, Sabtu (7/12/2024).

"Baru-baru ini, pelatih Shin Tae-yong mengumumkan daftar pemain di turnamen ini. Apalagi, sebagian besar pemain Indonesia yang dipanggil berusia di bawah 22 tahun," sambung tulisan tersebut.

Halaman:
1 2
      
