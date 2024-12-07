Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Imbang Arab Saudi vs China Dongkrak Posisi Timnas Indonesia di Klasemen Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026, Begini Syaratnya

Ramdani Bur , Jurnalis-Sabtu, 07 Desember 2024 |07:02 WIB
Hasil Imbang Arab Saudi vs China Dongkrak Posisi Timnas Indonesia di Klasemen Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026, Begini Syaratnya
Duel Timnas Arab Saudi vs China diharapkan berakhir imbang. (Foto: YouTube/AFC Asian Cup)
A
A
A

TIMNAS Indonesia bisa naik ke posisi dua klasemen Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kelar matchday ketujuh yang berlangsung Kamis, 20 Maret 2025. Setidaknya ada tiga syarat yang harus dipenuhi jika kondisi di atas ingin terjadi.

Sebelum membahas syarat, ada baiknya menilik klasemen sementara Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia hingga matchday keenam. Timnas Jepang kukuh di puncak klasemen dengan 16 angka.

Timnas Jepang kukuh di puncak klasemen Grup C. (Foto: Aldi Chandra/MPI)

(Timnas Jepang kukuh di puncak klasemen Grup C. (Foto: Aldi Chandra/MPI)

Menyusul di posisi ada Australia di posisi dua dengan tujuh angka. Kemudian, Timnas Indonesia, Arab Saudi, Bahrain dan China berturut-turut menempati posisi tiga, empat, lima dan enam dengan koleksi poin identik, yakni enam angka. Timnas Indonesia berhak menempati posisi lebih baik karena unggul produktivitas dan selisih gol atas para rivalnya.

Melihat kondisi di atas, Timnas Indonesia hanya terpaut satu angka dari Australia di posisi dua, atau batas akhir tim yang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Lantas, apa saja syarat yang harus dipenuhi Timnas Indonesia agar naik ke posisi dua kelar matchday ketujuh?

Pertama, Timnas Indonesia wajib menang saat tandang ke markas Australia di matchday ketujuh Grup C, Kamis 20 Maret 2025. Jika ukurannya ranking FIFA, hampir tidak masuk akal Timnas Indonesia mengalahkan Australia.

Skuad Socceroos -julukan Timnas Australia- saat ini menempati peringkat 26 dunia, unggul 99 posisi atas Timnas Indonesia di peringkat 125 dunia. Namun, jika melihat komposisi pemain, Timnas Indonesia tidak kalah dari Australia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/51/3189633/shin_tae_yong_dipecat_pssi_pada_awal_2025_pssi-J4Dj_large.jpg
Timnas Indonesia di Tahun 2025: Dari Pemecatan Shin Tae-yong hingga Gagal Lolos Semifinal SEA Games 2025!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/51/3189416/tiga_pelatih_top_dunia_berikut_ini_menolak_menangani_timnas_indonesia-T109_large.jpg
3 Pelatih Top Dunia yang Menolak Tangani Timnas Indonesia, Nomor 1 John Heitinga!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/51/3189407/timnas_finlandia_berpotensi_lawan_timnas_indonesia_di_fifa_series_2026_huuhkajat-Sp4e_large.jpg
Timnas Indonesia Resmi Lawan Finlandia di FIFA Series 2026?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/51/3189292/john_heitinga_disebut_telah_menolak_tawaran_melatih_timnas_indonesia-MqAB_large.jpg
Media Belanda Ungkap Fakta Mengejutkan Usai John Heitinga Tolak Tawaran Jadi Pelatih Timnas Indonesia
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/13/51/1655303/hasil-sea-games-2025-dewi-laila-bersinar-cabor-menembak-sumbang-dua-emas-untuk-indonesia-jqg.webp
Hasil SEA Games 2025: Dewi Laila Bersinar, Cabor Menembak Sumbang Dua Emas untuk Indonesia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/13/timnas_futsal_putri_indonesia_lolos_ke_semifinal_s.jpg
Luis Estrela Ungkap Kunci Timnas Futsal Putri Indonesia Lolos Semifinal SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement