Hasil Imbang Arab Saudi vs China Dongkrak Posisi Timnas Indonesia di Klasemen Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026, Begini Syaratnya

TIMNAS Indonesia bisa naik ke posisi dua klasemen Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kelar matchday ketujuh yang berlangsung Kamis, 20 Maret 2025. Setidaknya ada tiga syarat yang harus dipenuhi jika kondisi di atas ingin terjadi.

Sebelum membahas syarat, ada baiknya menilik klasemen sementara Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia hingga matchday keenam. Timnas Jepang kukuh di puncak klasemen dengan 16 angka.

(Timnas Jepang kukuh di puncak klasemen Grup C. (Foto: Aldi Chandra/MPI)

Menyusul di posisi ada Australia di posisi dua dengan tujuh angka. Kemudian, Timnas Indonesia, Arab Saudi, Bahrain dan China berturut-turut menempati posisi tiga, empat, lima dan enam dengan koleksi poin identik, yakni enam angka. Timnas Indonesia berhak menempati posisi lebih baik karena unggul produktivitas dan selisih gol atas para rivalnya.

Melihat kondisi di atas, Timnas Indonesia hanya terpaut satu angka dari Australia di posisi dua, atau batas akhir tim yang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Lantas, apa saja syarat yang harus dipenuhi Timnas Indonesia agar naik ke posisi dua kelar matchday ketujuh?

Pertama, Timnas Indonesia wajib menang saat tandang ke markas Australia di matchday ketujuh Grup C, Kamis 20 Maret 2025. Jika ukurannya ranking FIFA, hampir tidak masuk akal Timnas Indonesia mengalahkan Australia.

Skuad Socceroos -julukan Timnas Australia- saat ini menempati peringkat 26 dunia, unggul 99 posisi atas Timnas Indonesia di peringkat 125 dunia. Namun, jika melihat komposisi pemain, Timnas Indonesia tidak kalah dari Australia.