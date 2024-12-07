Pesan Menyentuh Joel Cornelli soal Rivalitas Jelang Persebaya Surabaya vs Arema FC

SURABAYA – Pelatih Arema FC Joel Cornelli memberi pesan menyentuh jelang laga sengit kontra Persebaya Surabaya di pekan ke-13 Liga 1 2024-2025. Ia menyampaikan, rivalitas sejatinya hanya di lapangan saja.

Duel Persebaya Surabaya vs Arema FC itu akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Kota Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (7/12/2024) pukul 15.30 WIB. Pertandingan itu akan berlangsung dalam tensi tinggi.

Cornelli mengungkapkan, timnya memang telah mempersiapkan laga melawan Persebaya. Tapi, ia mengakui melawan Bajul Ijo bukanlah hal mudah karena selalu ada tekanan di kandang lawan.

"Persebaya merupakan tim yang bagus, punya materi pemain yang bagus juga, materi yang berkompetitif," ucap Cornelli, dikutip Sabtu (7/12/2024).

Pria asal Brasil itu mengaku sudah punya antisipasi akan serangan-serangan yang dibangun oleh Bajul Ijo. Ia berharap anak-anak asuhnya akan menikmati permainan.

"Saat bermain mereka mampu memberikan tekanan-tekanan kepada lawan, kami harus mewaspadai itu dan menikmati pertandingan," ujar Cornelli.