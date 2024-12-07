7 Pemain Top Manchester United yang Bakal Dijual pada Januari 2025, Nomor 1 Dibeli dengan Harga Fantastis

SEJUMLAH pemain top Manchester United bakal dijual pada Januari 2025. Hal ini dilakukan demi melakukan penyegaran skuad. Selain itu, Man United uga memerlukan perputaran uang untuk bisa membeli sejumlah pemain baru untuk memenuhi kebutuhan pelatih anyar mereka, Ruben Amorim.

Seperti diketahui, Ruben Amorim baru bergabung ke Manchester United November 2024 lalu. Sebagai pelatih anyar, ia saat ini hanya mengandalkan pemain arisan dari Erik Ten Hag sehingga belum tentu sejalan dengan taktik bermainnya.

Januari 2025 akan menjadi bursa transfer pertama Amorim bersama Setan Merah. Ini menjadi kesempatan tepat dirinya untuk melakukan sedikit perombakan dengan mendatangkan sejumlah pemain.

Selain itu, Amorim juga bisa melepas sejumlah pemain yang menurutnya kurang kontribusi, tidak masuk dalam skemanya, ataupun arena usia yang tak lagi muda. Lantas siapa saja pemain yang dimaksud?

Berikut 7 pemain top Manchester United yang bakal dijual pada Januari 2025:

7. Jonny Evans





Jonny Evans memiliki usia yang sudah terlalu tua, yakni 36 tahun. Gaya permainan Ruben Amorim yang mengandalkan kecepatan dan fleksibilitas membuat Evans dianggap tidak akan bisa menyesuaikan diri dengan usianya. Oleh karena itu, dirinya akan dijual pada Januari nanti.

6. Tyrell Malacia





Tyrell Malacia sempat menjadi harapan baru Erik Ten Hag dengn penampilan apiknya. Sayangnya, ia lantas dibekap cedera yang membuatnya menepi hingga 17 bulan. Setelah kembali, ia kesulitan mendapat sentuhan terbaiknya lagi. Ia pun kalah bersaing dengan Luke Shaw dan Noussair Mazroi sehingga kemungkinan ia akan dijual.