Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

7 Pemain Top Manchester United yang Bakal Dijual pada Januari 2025, Nomor 1 Dibeli dengan Harga Fantastis

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Sabtu, 07 Desember 2024 |21:00 WIB
7 Pemain Top Manchester United yang Bakal Dijual pada Januari 2025, Nomor 1 Dibeli dengan Harga Fantastis
7 Pemain Manchester United dikabarkan bakal dijual di Januari 2025. (Foto: Instagram/manchesterunited)
A
A
A

SEJUMLAH pemain top Manchester United bakal dijual pada Januari 2025. Hal ini dilakukan demi melakukan penyegaran skuad. Selain itu, Man United uga memerlukan perputaran uang untuk bisa membeli sejumlah pemain baru untuk memenuhi kebutuhan pelatih anyar mereka, Ruben Amorim.

Seperti diketahui, Ruben Amorim baru bergabung ke Manchester United November 2024 lalu. Sebagai pelatih anyar, ia saat ini hanya mengandalkan pemain arisan dari Erik Ten Hag sehingga belum tentu sejalan dengan taktik bermainnya.

Januari 2025 akan menjadi bursa transfer pertama Amorim bersama Setan Merah. Ini menjadi kesempatan tepat dirinya untuk melakukan sedikit perombakan dengan mendatangkan sejumlah pemain.

Selain itu, Amorim juga bisa melepas sejumlah pemain yang menurutnya kurang kontribusi, tidak masuk dalam skemanya, ataupun arena usia yang tak lagi muda. Lantas siapa saja pemain yang dimaksud?

Berikut 7 pemain top Manchester United yang bakal dijual pada Januari 2025:

7. Jonny Evans

Jonny Evans

Jonny Evans memiliki usia yang sudah terlalu tua, yakni 36 tahun. Gaya permainan Ruben Amorim yang mengandalkan kecepatan dan fleksibilitas membuat Evans dianggap tidak akan bisa menyesuaikan diri dengan usianya. Oleh karena itu, dirinya akan dijual pada Januari nanti.

6. Tyrell Malacia

Tyrell Malacia

Tyrell Malacia sempat menjadi harapan baru Erik Ten Hag dengn penampilan apiknya. Sayangnya, ia lantas dibekap cedera yang membuatnya menepi hingga 17 bulan. Setelah kembali, ia kesulitan mendapat sentuhan terbaiknya lagi. Ia pun kalah bersaing dengan Luke Shaw dan Noussair Mazroi sehingga kemungkinan ia akan dijual.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/11/45/3146446/tijjani_reijnders-IHCt_large.jpg
Resmi! Pemain Keturunan Indonesia Tijjani Reijnders Gabung Manchester City
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/45/3145316/justin_hubner-odHM_large.jpg
Resmi! Justin Hubner Berpisah dengan Wolverhampton Wanderers U-21
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/02/45/3144055/berikut_tiga_klub_yang_resmi_terdegradasi_dari_liga_inggris_2024_2025-I3f4_large.jpg
3 Klub yang Resmi Terdegradasi dari Liga Inggris 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/30/45/3143331/berikut_lima_klub_liga_inggris_dengan_penampilan_terburuk_musim_2024_2025-ila3_large.jpg
5 Klub Liga Inggris dengan Penampilan Terburuk Musim 2024-2025, Ada Duo Manchester!
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/12/13/51/1655535/update-klasemen-sea-games-2025-indonesia-posisi-kedua-gusur-vietnam-dengan-31-emas-ulm.jpg
Update Klasemen SEA Games 2025: Indonesia Posisi Kedua, Gusur Vietnam dengan 31 Emas
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/09/pelatih_liverpool_arne_slot_mencoret_mohamed_salah.jpg
Mohamed Salah Berdamai dengan Arne Slot jelang Liverpool vs Brighton
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement