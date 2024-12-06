Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

2 Pemain Timnas Indonesia yang Raih Penghargaan Individu di Piala AFF Wanita 2024, Nomor 1 Reva Octaviani!

Djanti Virantika , Jurnalis-Jum'at, 06 Desember 2024 |19:56 WIB
2 Pemain Timnas Indonesia yang Raih Penghargaan Individu di Piala AFF Wanita 2024, Nomor 1 Reva Octaviani!
Reva Octaviani kala membela Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
A
A
A

2 pemain Timnas Indonesia yang raih penghargaan individu di Piala AFF Wanita 2024 akan diulas Okezone. Salah satunya ada Reva Octaviani.

Diketahui, Timnas Putri Indonesia sukses menyabet gelar juara di ajang Piala AFF Wanita 2024. Kepastian itu didapat usai mengalahkan Kamboja di babak final dengan skor 3-1.

Duel seru Timnas Putri Indonesia vs Kamboja itu tersaji di New Laos Stadium, Vientiane, Kamis 5 Desember 2024 malam WIB. Tiga gol Garuda Pertiwi -julukan Timnas Putri Indonesia- dicetak oleh Reva Octaviani (19’, 58’) dan Sydney Hopper (35’).

Tak hanya meraih gelar juara, Timnas Putri Indonesia juga menyabet sejumlah penghargaan. Apa saja?

Berikut 2 pemain Timnas Indonesia yang raih penghargaan individu di Piala AFF Wanita 2024:

2. Laita Roati Masykuroh

Laita Roati Masykuroh

Salah satu pemain Timnas Indonesia yang raih penghargaan individu di Piala AFF Wanita 2024 adalah Laita Roati Masykuroh. Dia menyabet penghargaan penjaga gawang terbaik.

Di sepanjang turnamen ini, Laita Roati Masykuroh memang tampil apik. Kiper asal Banyuwangi itu pun hanya kebobolan satu gol.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/51/3188412/timnas_putri_indonesia-3CTU_large.jpg
Klasemen Sementara Grup A SEA Games 2025 Kelar Timnas Putri Indonesia vs Singapura: Garuda Pertiwi Jaga Asa Lolos Semifinal!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/51/3188405/timnas_putri_indonesia-mXE2_large.jpg
Hasil Timnas Putri Indonesia vs Timnas Putri Singapura di SEA Games 2025: Garuda Pertiwi Menang Comeback 3-1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/51/3188395/timnas_putri_indonesia-3h2X_large.jpg
Hasil Timnas Putri Indonesia vs Timnas Putri Singapura: Nur Farhanah Cetak Gol, Garuda Pertiwi Tertinggal 0-1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/51/3188384/timnas_putri_indonesia-cX1m_large.jpg
Klik di Sini! Link Live Streaming Timnas Putri Indonesia vs Singapura di SEA Games 2025 Sore Ini
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/13/51/1655307/karateka-lemkari-sumbangkan-medali-perunggu-di-sea-games-2025-wlf.webp
Karateka Lemkari Sumbangkan Medali Perunggu di SEA Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/09/pelatih_liverpool_arne_slot_mencoret_mohamed_salah.jpg
Mohamed Salah Berdamai dengan Arne Slot jelang Liverpool vs Brighton
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement