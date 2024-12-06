2 Pemain Timnas Indonesia yang Raih Penghargaan Individu di Piala AFF Wanita 2024, Nomor 1 Reva Octaviani!

2 pemain Timnas Indonesia yang raih penghargaan individu di Piala AFF Wanita 2024 akan diulas Okezone. Salah satunya ada Reva Octaviani.

Diketahui, Timnas Putri Indonesia sukses menyabet gelar juara di ajang Piala AFF Wanita 2024. Kepastian itu didapat usai mengalahkan Kamboja di babak final dengan skor 3-1.

Duel seru Timnas Putri Indonesia vs Kamboja itu tersaji di New Laos Stadium, Vientiane, Kamis 5 Desember 2024 malam WIB. Tiga gol Garuda Pertiwi -julukan Timnas Putri Indonesia- dicetak oleh Reva Octaviani (19’, 58’) dan Sydney Hopper (35’).

Tak hanya meraih gelar juara, Timnas Putri Indonesia juga menyabet sejumlah penghargaan. Apa saja?

Berikut 2 pemain Timnas Indonesia yang raih penghargaan individu di Piala AFF Wanita 2024:

2. Laita Roati Masykuroh





Salah satu pemain Timnas Indonesia yang raih penghargaan individu di Piala AFF Wanita 2024 adalah Laita Roati Masykuroh. Dia menyabet penghargaan penjaga gawang terbaik.

Di sepanjang turnamen ini, Laita Roati Masykuroh memang tampil apik. Kiper asal Banyuwangi itu pun hanya kebobolan satu gol.