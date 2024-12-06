Ada Pemain Naturalisasi Timnas Indonesia yang Berhasil Buat Shin Tae-yong Kagum

JURU taktik Timnas Indonesia, Shin Tae-yong mengaku senang dengan semua anak buahnya di skuad Garuda, termasuk para pemain keturunan. Namun, ada satu pemain naturalisasi yang sukses membuat pelatih asal Korea Selatan itu kagum, yakni Calvin Verdonk.

Shin Tae-yong bertemu dengan putranya, Shin Jae-won dan rekannya Iksam Hyung usai laga Timnas Indonesia melawan Arab Saudi pada 19 November 2024 lalu. Dalam pertemuan itu, Shin Tae-yong berbicara banyak hal termasuk membahas pemain-pemain Timnas Indonesia.

Dalam satu momen, Iksam bertanya kepada Shin Tae-yong soal Rizky Ridho dan Calvin Verdonk. Iksam mengatakan sangat menyukai performa kedua pemain itu dalam laga melawan Arab Saudi.

Shin Tae-yong langsung menjawab pertanyaan Iksam dengan cepat. Tanpa mengesampingkan Ridho, pelatih asal Korea Selatan itu mengaku kagum dengan ketulusan Calvin di Timnas Indonesia.

"Calvin Verdonk benar-benar pemain yang tulus dan percaya diri. Bersikaplah tulus. Jadi sekarang penggemar kami (melihat itu)," kata Shin tae-yong dikutip dari kanal YouTube Iksam Hyung, Jumat (6/12/2024).

"Jadi kalian sekarang penggemar umum. Anda bisa melihat permainannya (Calvin)," sambungnya.