Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Ada Pemain Naturalisasi Timnas Indonesia yang Berhasil Buat Shin Tae-yong Kagum

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 06 Desember 2024 |01:00 WIB
Ada Pemain Naturalisasi Timnas Indonesia yang Berhasil Buat Shin Tae-yong Kagum
Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. (Foto: PSSI)
A
A
A

JURU taktik Timnas Indonesia, Shin Tae-yong mengaku senang dengan semua anak buahnya di skuad Garuda, termasuk para pemain keturunan. Namun, ada satu pemain naturalisasi yang sukses membuat pelatih asal Korea Selatan itu kagum, yakni Calvin Verdonk.

Shin Tae-yong bertemu dengan putranya, Shin Jae-won dan rekannya Iksam Hyung usai laga Timnas Indonesia melawan Arab Saudi pada 19 November 2024 lalu. Dalam pertemuan itu, Shin Tae-yong berbicara banyak hal termasuk membahas pemain-pemain Timnas Indonesia.

Dalam satu momen, Iksam bertanya kepada Shin Tae-yong soal Rizky Ridho dan Calvin Verdonk. Iksam mengatakan sangat menyukai performa kedua pemain itu dalam laga melawan Arab Saudi.

Shin Tae-yong langsung menjawab pertanyaan Iksam dengan cepat. Tanpa mengesampingkan Ridho, pelatih asal Korea Selatan itu mengaku kagum dengan ketulusan Calvin di Timnas Indonesia.

Calvin Verdonk

"Calvin Verdonk benar-benar pemain yang tulus dan percaya diri. Bersikaplah tulus. Jadi sekarang penggemar kami (melihat itu)," kata Shin tae-yong dikutip dari kanal YouTube Iksam Hyung, Jumat (6/12/2024).

"Jadi kalian sekarang penggemar umum. Anda bisa melihat permainannya (Calvin)," sambungnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/51/3189416/tiga_pelatih_top_dunia_berikut_ini_menolak_menangani_timnas_indonesia-T109_large.jpg
3 Pelatih Top Dunia yang Menolak Tangani Timnas Indonesia, Nomor 1 John Heitinga!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/51/3189407/timnas_finlandia_berpotensi_lawan_timnas_indonesia_di_fifa_series_2026_huuhkajat-Sp4e_large.jpg
Timnas Indonesia Resmi Lawan Finlandia di FIFA Series 2026?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/51/3189292/john_heitinga_disebut_telah_menolak_tawaran_melatih_timnas_indonesia-MqAB_large.jpg
Media Belanda Ungkap Fakta Mengejutkan Usai John Heitinga Tolak Tawaran Jadi Pelatih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/51/3189124/john_heitinga_tolak_tawaran_latih_timnas_indonesia_johnheitinga-hsuU_large.jpg
John Heitinga Resmi Tolak Tawaran Latih Timnas Indonesia!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/12/11/1655143/sea-games-2025-tampil-menekan-timnas-futsal-putri-indonesia-akui-keunggulan-vietnam-di-laga-perdana-wiw.webp
SEA Games 2025: Tampil Menekan, Timnas Futsal Putri Indonesia Akui Keunggulan Vietnam di Laga Perdana
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/12/ardana_cikal_damarwulan_menyumbang_emas_ke_20_indo.jpg
Ardana Cikal Persembahkan Indonesia Emas ke-20 SEA Games 2025, Lagi-Lagi dari Panjat Tebing
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement