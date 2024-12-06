Hasil Babak Pertama Semen Padang vs Persija Jakarta: Alot, Skor Masih 0-0!

HASIL babak pertama Semen Padang vs Persija Jakarta sudah diketahui. Kedua tim yang bersaing sengit ini membuat kedudukan masih imbang 0-0.

Laga Semen Padang vs Persija Jakarta digelar di Stadion Gelora Haji Agus Salim, Padang, Jumat (5/12/2024) malam WIB. Kedua tim punya sederet peluang untuk mencetak gol, tetapi gagal dimanfaatkan dengan baik.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Persija Jakarta yang tancap gas sejak menit awal mendapat peluang di menit ke-6 lewat koneksi Marko Simic-Gustavo Almeida. Namun barisan pertahanan Semen Padang masih mampu meredam serangan tersebut dengan baik.

Semen Padang mampu mengancam gawang Persija Jakarta di menit ke-13 lewat tendangan jarak jauh Gala Pagamo. Kendati terus mendapat tekanan, tim berjuluk Kabau Sirah itu kerap menebar ancaman lewat skema serangan balik cepat.

Pada menit ke-22, tim tuan rumah nyaris membuka keran gol karena tendangan Cornelius Stewart melenceng tipis. Sementara, Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- masih terus mencari celah menembus pertahanan Kabau Sirah.

Macan Kemayoran mendapat beberapa peluang, salah satunya di menit ke-37 lewat tendangan Syahrian Abimanyu yang masih melebar. Namun setelah itu, serangan kedua tim masih buntu. Alhasil, Semen Padang dan Persija Jakarta masih bermain tanpa gol.