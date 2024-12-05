Saksikan 3 Laga Sisa PSM Makassar dan Borneo FC di Fase Grup ASEAN Club Championship 2024-2025, Live di RCTI!

PSM Makassar dan Borneo FC menjadi wakil Indonesia di ASEAN Club Championship Shopee Cup 2024-2025. Sejauh ini baik PSM Makassar dan Borneo FC sama-sama telah melakoni dua pertandingan dari lima laga yang direncanakan di fase grup.

Skuad Juku Eja -julukan PSM Makassar- belum terkalahkan dalam dua laga awal Grup A ASEAN Club Championship 2024-2025. Setelah bermain 0-0 dengan tim kuat BG Pathum United, PSM Makassar menang 4-3 atas wakil Myanmar, Shan United.

(PSM Makassar saat menang 4-3 atas Shan United. (Foto: Instagram/@psm_makassar)

Saat ini skuad asuhan Bernardo Tavares pun duduk di puncak klasemen Grup A ASEAN Club Championship 2024-2025 dengan empat angka. Koleksi poin itu sama persis dengan BG Pathum United dan Dong A Thanh Hoa (Vietnam) di posisi dua dan tiga.

PSM Makassar berada di posisi lebih baik karena unggul produktivitas gol atas dua rivalnya tersebut. Bagaimana dengan penghuni posisi empat, lima dan enam? Di posisi empat ada wakil Kamboja, Preah Khan Reach Svay Rieng Football Club, dengan koleksi tiga angka.

Menyusul di posisi lima ada Terengganu (Malaysia) dengan satu angka dan Shan United (Myanmar) yang sama sekali belum mengemas poin. PSM Makassar sendiri masih akan melakoni tiga pertandingan demi minimal finis dua besar agar lolos ke semifinal ASEAN Club Championship 2024-2025.

Bagaimana kondisi Grup B ASEAN Club Championship 2024-2025 yang ditempati Borneo FC? Posisi puncak ditempati wakil Vietnam, CAHN, dengan enam angka. Di posisi dua ada Kuala Lumpur City FC yang juga mendulang enam poin.