HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia Gagalkan Bahrain Lolos Otomatis ke Piala Dunia 2026 pada Maret 2025?

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 05 Desember 2024 |12:40 WIB
Timnas Indonesia Gagalkan Bahrain Lolos Otomatis ke Piala Dunia 2026 pada Maret 2025?
Timnas Indonesia kembali bertemu Bahrain pada Maret 2025. (Foto: PSSI)
A
A
A

TIMNAS Indonesia gagalkan Bahrain lolos otomatis ke Piala Dunia 2026 pada Maret 2025? Setelah melewati enam pertandingan Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Jepang kukuh di puncak klasemen dengan 16 angka.

Menyusul di posisi dua ada Australia dengan tujuh angka. Selanjutnya, Timnas Indonesia, Arab Saudi, Bahrain dan China berturut-turut menempati posisi tiga, empat, lima dan enam dengan koleksi poin identik, yakni enam angka.

Timnas Australia duduk di posisi dua Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia

(Timnas Australia duduk di posisi dua Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia)

Timnas Indonesia berhak menempati posisi lebih baik karena unggul produktivitas dan selisih gol atas negara-negara di atasnya. Melihat kondisi di atas, Timnas Indonesia hanya tertinggal satu angka dari Australia di posisi dua, atau batas akhir tim yang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026.

Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- berpeluang menyalip posisi Australia jika menang saat tandang ke markas skuad Socceroos -julukan Timnas Ausralia- di matchday ketujuh Grup C, Kamis 20 Maret 2025. Timnas Indonesia otomatis naik ke posisi dua jika Arab Saudi bermain imbang dengan China dan Jepang menang atas Bahrain.

Potensi Jepang menang atas Bahrain sangat besar. Selain laga digelar di markas Jepang, skuad Samurai Biru -julukan Timnas Jepang- juga memastikan tiket Piala Dunia 2026 jika menang atas Bahrain pada Kamis, 20 Maret 2025.

Balik ke Timnas Indonesia. Setelah tandang ke markas Australia, Timnas Indonesia akan menjamu Bahrain di matchday kedelapan Grup C pada Selasa, 25 Maret 2025.

Peluang Timnas Indonesia menang atas Bahrain sangat besar. Selain bermain di kandang sendiri, kekuatan Timnas Indonesia juga semakin kuat seiring kehadiran Kevin Diks, Mees Hilgers dan Ole Romeny.


