Piala AFF Wanita 2024 Setara Kualifikasi Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 di Sektor Putra, Begini Penjelasannya!

PIALA AFF Wanita 2024 setara Kualifikasi Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 di sektor putra. Kok bisa? Okezone akan memberikan penjelasannya.

Piala AFF Wanita 2024 sedang berlangsung di Laos sejak dua pekan lalu. Turnamen ini diikuti enam negara yang dibagi ke dalam dua grup, yakni Grup A dan B. Grup A ditempati Laos, Timor Leste dan Singapura. Sementara itu, Grup B berisikan Indonesia, Kamboja dan Malaysia.

(Timnas Putri Indonesia lolos ke final Piala AFF Wanita 2024. (Foto: X/@TimnasIndonesia)

Tentu banyak yang bertanya-tanya, ke mana empat tim kuat Asia Tenggara yakni Thailand, Vietnam, Myanmar dan Filipina? Apa karena level mereka sudah dunia sehingga memilih absen di Piala AFF Wanita 2024?

Mereka tidak ambil bagian di Piala AFF Wanita 2024 karena ajang ini statusnya hanya sebagai babak Kualifikasi Piala AFF Wanita 2025 atau ASEAN Women Championship 2025. Empat tim yang lolos ke semifinal Piala AFF Wanita 2022 lolos otomatis ke ASEAN Women Championship 2025, yakni Thailand, Vietnam, Myanmar dan Filipina

ASEAN Women Championship 2025 rencananya diikuti delapan negara. Selain Thailand, Vietnam, Myanmar dan Filipina, pesertanya adalah Australia serta tiga tim yang finis teratas di Piala AFF Wanita 2024.

Karena itu, Timnas Putri Indonesia dan Kamboja sudah memastikan tiket lolos ke ASEAN Women Championship 2025 karena berhasil melaju ke final Piala AFF Wanita 2024. Satu slot tersisa akan diperebutkan Singapura dan Timor Leste yang akan tampil di perebutan posisi tiga Piala AFF Wanita 2024 pada hari ini, Kamis (5/12/2024) sore WIB.

BACA JUGA: Jadwal Siaran Langsung Timnas Putri Indonesia vs Kamboja di Final Piala AFF Wanita 2024 Malam Ini

Lantas, bagaimana jika Timnas Putri Indonesia menang atas Kamboja di final Piala AFF Wanita 2024 nanti malam? Apakah mereka akan bersanding dengan negara-negara lain seperti Thailand, Vietnam, Myanmar, Australia dan Filipina yang pernah juara ASEAN Women Championship? Jawabannya tidak.