HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Negara Calon Kuat Tuan Rumah Piala Asia 2031, Nomor 1 Indonesia?

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 05 Desember 2024 |07:10 WIB
5 Negara Calon Kuat Tuan Rumah Piala Asia 2031, Nomor 1 Indonesia?
Timnas Indonesia berpeluang menjadi tuan rumah Piala Asia 2031. (Foto: PSSI)
A
A
A

SEBANYAK 5 negara calon kuat tuan rumah Piala Asia 2031 akan diulas Okezone. Konfederasi Sepakbola Asia (AFC) dikabarkan akan membuka bidding calon tuan rumah Piala Asia 2031.

Menurut Jurnalis Oman dengan akun X @issaid232, Piala Asia 2031 akan digelar di luar Asia Barat. Sebab, dalam tiga edisi terkini, Piala Asia dilangsungkan di Timur Tengah, yakni Uni Emirat Arab (2019), Qatar (2023) dan Arab Saudi (2027).

“AFC membuka bidding untuk tuan rumah Piala Asia 2031. Kemungkinan besar digelar di Timur, setelah dalam tiga edisi terakhir dilangsungkan di Barat,” tulis @issaid232.

Timur yang dimaksud di sini adalah Asia Timur dan Asia Tenggara. Secara fasilitas, lima negara Asia Tenggara dan Asia Timur ini memiliki fasilitas yang mumpuni menjadi tuan rumah Piala Asia 2031. Jika mereka maju bidding, peluang terpilih sangat terbuka.

Berikut 5 negara calon kuat tuan rumah Piala Asia 2031:

5. Jepang

Timnas Jepang

Setelah menjadi tuan rumah Piala Dunia 2002, Jepang tak pernah lagi menjadi tuan rumah event bergengsi. Terakhir kali Jepang menjadi tuan rumah Piala Asia pada 1992, yang mana saat itu mereka keluar sebagai juara.

Setelah puluhan tahun berlalu, jangan heran jika Jepang maju sebagai tuan rumah. Soal fasilitas, jangan ragukan kualitas stadion yang ada di negara berjuluk Negeri Sakura tersebut.

Halaman:
1 2 3
      
