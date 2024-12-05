Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Jelang Semen Padang vs Persija Jakarta, Marko Simic Ceritakan Kabar Baik

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 05 Desember 2024 |02:00 WIB
Jelang Semen Padang vs Persija Jakarta, Marko Simic Ceritakan Kabar Baik
Selebrasi Marko Simic usai cetak gol di laga Persija Jakarta vs Persik Kediri. (Foto: Instagram/persija)
BOGOR - Bintang Persija Jakarta, Marko Simic memberikan kabar baik jelang timnya melawan Semen Padang di laga lanjutan Liga 1 2024-2025. Kabar baiknya, Persija kini tengah on fire setelah merebut kemenangan penting atas Persik Kediri di laga sebelumnya.

Ya, bagi Simic kemenangan 2-0 Persija atas Persik di Stadion Pakansari, Bogor, pada Minggu 1 Desember 2024 merupakan sebuah tiga poin yang sangat penting. Sebab itu menjadi tanda Persija berhasil bangkit dengan cepat setelah sebelumnya juga dikalahkan Persebaya Surabaya dengan skor 1-2.

Ditambah, kemenangan itu sebagai perayaan hari jadi ke-96 untuk Skuad Macan Kemayoran -julukan Persija-. Sebenarnya ulang tahun tim itu jatuh pada 28 November 2024.

Marko Simic mengatakan timnya sejak awal laga menargetkan untuk meraih tiga poin dalam laga kandang. Hal itu agar posisi Persija terus merangsek naik di papan klasemen.

Persija Jakarta vs Persik Kediri

"Kemenangan penting bagi kami setelah kalah dari Persebaya. Sangat penting, reaksi yang bagus dari kami," kata Simic usai laga, dikutop Kamis (4/12/2024).

"Kami memulai laga dengan baik. Semua orang berkomitmen melakukan yang terbaik pekan ini,” tambahnya.

Halaman:
1 2
      
