Rafael Struick Gabung Timnas Indonesia 17 Desember 2024, Bagaimana dengan Ivar Jenner dan Justin Hubner?

MANAJER Timnas Indonesia, Sumardji, mengatakan Rafael Struick baru akan dilepas sang klub, Brisbane Roar, ke skuad Garuda yang mengarungi Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 pada 17 Desember 2024. Hal itu berarti, penyerang 21 tahun itu akan melewatkan tiga laga awal Timnas Indonesia di Grup B Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024, yakni melawan Myanmar (9 Desember 2024), Laos (12 Desember 2024) dan Vietnam (15 Desember 2024).

Namun, pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong meminta agar Rafael Struick gabung lebih cepat. Harapannya, eks pemain ADO Den Haag itu sudah bergabung saat Timnas Indonesia bersua Vietnam pada 15 Desember 2024.

(Rafael Struick gabung Timnas Indonesia pada 17 Desember 2024. (Foto: Aldi Chandra/MPI)

"Selanjutnya Rafael, update terbaru dari klub akan dilepas tanggal 17 Desember, tetapi coach Shin Tae-yong minta lebih cepat lagi untuk bergabung," kata Sumardji di Stadion Kapten I Wayan Dipta Gianyar.

"Kami usahakan (Rafael Struick gabung lebih cepat). Saya akan berbicara dengan ketum biar Pak Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang berbicara dengan klubnya," ucapnya

Bagaimana dengan Ivar Jenner dan Justin Hubner yang belum ada kabar sampai kini? Sumardji mengatakan Jong Utrecht selaku klub Ivar Jenner dan Wolverhampton Wanderers U-21 sebagai klub Justin Hubner belum memberikan kabar.

Karena itu, Sumardji terus berupaya agar mendapat kepastian dari dua klub di atas. Sumardji akan mendorong agar Ivar Jenner dan Justin Hubner bisa main di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024.