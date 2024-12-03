Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Respons Shin Tae-yong Setelah Timnas Indonesia Menang 2-1 atas Bali United di Laga Uji Coba Jelang Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 03 Desember 2024 |22:31 WIB
Respons Shin Tae-yong Setelah Timnas Indonesia Menang 2-1 atas Bali United di Laga Uji Coba Jelang Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024
Shin Tae-yong belum puas meski Timnas Indonesia menang 2-1 atas Bali United. (Foto: PSSI)
A
A
A

PELATIH Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, belum puas meski timnya menang 2-1 atas Bali United dalam laga uji coba jelang Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 yang dilangsungkan di Stadion I Wayan Kapten Dipta Gianyar, Bali, Selasa (3/12/2024). Ia mengatakan tempo permainan yang diperagakan kedua tim belum sesuai harapannya.

“Ini merupakan pertandingan pertama kami setelah latihan beberapa hari. Namun, tempo pemain tidak sesuai yang saya pikirkan,” kata Shin Tae-yong kelar pertandingan.

Shin Tae-yong belum puas dengan hasil laga Timnas Indonesia vs Bali United

(Shin Tae-yong belum puas dengan hasil laga Timnas Indonesia vs Bali United. (Foto; PSSI)

Dalam laga ini, Timnas Indonesia belum diperkuat Asnawi Mangkualam (Port FC), Alfriyanto Nico (Dewa United), Justin Hubner (Wolverhampton Wanderers U-21), Hokky Caraka (PSS Sleman), Ivar Jenner (Jong Utrecht), dan Rafael Struick (Brisbane Roar) yang masih bertahan bersama klub masing-masing.

Shin Tae-yong mengindikasikan, beberapa pemain di atas akan gabung skuad Garuda untuk mengarungi Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 pada 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Namun, beberapa di antaranya disinyalir batal gabung Timnas Indonesia.

Beredar kabar, pemain yang batal gabung adalah Ivar jenner dan Justin Hubner. Kedua pemain ini batal gabung Timnas Indonesia karena tidak dilepas sang klub.

Sekarang tugas Shin Tae-yong memanfaatkan pemain-pemain yang ada. Sebab, pemain-pemain ini merupakan pemain pilihan Shin Tae-yong.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/51/3189040/giovanni_van_bronckhorst-PTbE_large.jpg
Adu Gaji Calon Kuat Pelatih Timnas Indonesia John Heitinga dengan Giovanni van Bronckhorst, bak Bumi dan Langit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/51/3188954/ciro_alves_resmi_jalani_proses_naturalisasi_menjadi_wni_ciroofficial-eucG_large.jpg
Ciro Alves Resmi Ajukan Proses Naturalisasi Jadi WNI, Siap Main Bareng Ole Romeny di Timnas Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/51/3188761/john_heitinga-urF6_large.jpg
Segini Uang Fantastis yang Harus Disiapkan PSSI untuk Datangkan John Heitinga sebagai Pelatih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/51/3188528/beckham_putra-ofjb_large.jpg
PSSI Cari Pelatih Baru, Beckham Putra Ungkap Kriteria Ideal Juru Taktik Timnas Indonesia
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/10/51/1654053/hasil-sea-games-2025-kano-sumbang-medali-emas-pertama-untuk-indonesia-teh.webp
Hasil SEA Games 2025: Kano Sumbang Medali Emas Pertama untuk Indonesia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/08/timnas_indonesia_u_22_foto_pssi.jpg
Tak Peduli Peluang Semifinal! Timnas Indonesia U-22 Diminta Fokus Tampil Ganas Lawan Myanmar
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement