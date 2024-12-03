Respons Shin Tae-yong Setelah Timnas Indonesia Menang 2-1 atas Bali United di Laga Uji Coba Jelang Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024

Shin Tae-yong belum puas meski Timnas Indonesia menang 2-1 atas Bali United. (Foto: PSSI)

PELATIH Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, belum puas meski timnya menang 2-1 atas Bali United dalam laga uji coba jelang Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 yang dilangsungkan di Stadion I Wayan Kapten Dipta Gianyar, Bali, Selasa (3/12/2024). Ia mengatakan tempo permainan yang diperagakan kedua tim belum sesuai harapannya.

“Ini merupakan pertandingan pertama kami setelah latihan beberapa hari. Namun, tempo pemain tidak sesuai yang saya pikirkan,” kata Shin Tae-yong kelar pertandingan.

(Shin Tae-yong belum puas dengan hasil laga Timnas Indonesia vs Bali United. (Foto; PSSI)

Dalam laga ini, Timnas Indonesia belum diperkuat Asnawi Mangkualam (Port FC), Alfriyanto Nico (Dewa United), Justin Hubner (Wolverhampton Wanderers U-21), Hokky Caraka (PSS Sleman), Ivar Jenner (Jong Utrecht), dan Rafael Struick (Brisbane Roar) yang masih bertahan bersama klub masing-masing.

Shin Tae-yong mengindikasikan, beberapa pemain di atas akan gabung skuad Garuda untuk mengarungi Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 pada 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Namun, beberapa di antaranya disinyalir batal gabung Timnas Indonesia.

Beredar kabar, pemain yang batal gabung adalah Ivar jenner dan Justin Hubner. Kedua pemain ini batal gabung Timnas Indonesia karena tidak dilepas sang klub.

Sekarang tugas Shin Tae-yong memanfaatkan pemain-pemain yang ada. Sebab, pemain-pemain ini merupakan pemain pilihan Shin Tae-yong.