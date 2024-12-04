3 Negara yang Sering Kalahkan Timnas Indonesia di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup, Nomor 1 Thailand!

3 Negara yang sering kalahkan Timnas Indonesia di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup. (Foto: AFF)

ADA 3 negara yang sering mengalahkan Timnas Indonesia di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup. Tentunya pasukan Shin Tae-yong perlu mewaspadai ketiga tim ini jika ingin menjuarai turnamen yang digelar pada 8 Desember 2024 sampai 5 Januari 2025 tersebut.

Seperti yang diketahui, Timnas Indonesia tak pernah absen mengikuti Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup yang dimulai sejak 1996. Hanya saja, dari total 14 penampilan itu Garuda tak pernah berhasil menjuarai turnamen yang dulunya disebut Piala AFF tersebut.

Setidaknya ada tiga tim yang kerap menjadi batu sandungan bagi Timnas Indonesia untuk juara di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup. Sebab ketiga tim yang akan dibahas beberapa kali mengalahkan Timnas Indonesia di final, lantas negara mana saja?

Berikut 3 Negara yang Sering Kalahkan Timnas Indonesia di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup:

3. Malaysia





Malaysia kerap menjadi batu sandungan Timnas Indonesia ketika tampil di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup. Seperti pada edisi pertamanya di 1996 yang berlangsung di Singapura, Timnas Indonesia kalah 1-3 dari Malaysia di babak semifinal.

Lalu yang paling tragis jelas Piala AFF 2010. Kala itu, Garuda kalah agregat 2-4 dari Malaysia di final.