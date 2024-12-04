Paul Munster Ungkap Kunci Kemenangan Persebaya Surabaya atas Madura United

MADURA – Kemenangan manis berhasil diraih Persebaya Surabaya di kandang Madura United pada laga pekan ke-12 Liga 1 2024-2025, pada Senin 2 Desember 2024 malam WIB. Menurut pelatih Persebaya, Paul Munster timnya mampu menang di Stadion Gelora Bangkalan, Madura, Jawa Timur, kemarin berkat apiknya penyelesaian akhir anak buahnya.

Sempat kesulitan di awal-awal laga, Persebaya membuka skor melalui gol oleh Mohammed Rashid di menit 44 jelang babak pertama berakhir. Di babak kedua Madura United meningkatkan intensitas permainan hingga berhasil menyamakan skor melalui tendangan keras Maxuel Cassio.

Tapi gol darı Rashid di menit 84 memanfaatkan umpan Bruno Moreira mengunci kemenangan Bajul Ijo. Skor 1 - 2 bertahan hingga wasit meniup peluit panjang berakhirnya Derby Suramadu.

Pelatih Persebaya Surabaya Paul Munster menyatakan, pertandingan yang dilalui timnya tidaklah mudah. Makanya ia merasa senang timnya mampu fokus dan memaksimalkan setiap peluang yang ada.

"Saya sudah bicara pada pemain ini akan menjadi pertandingan sulit. Tapi kami fokus memaksimalkan permainan kami sendiri," kata Paul Munster setelah pertandingan, dikutip Rabu (4/12/2024).

Pelatih asal Irlandia Utara itu menuturkan, ketatnya pertandingan tergambarkan dalam statistik yang justru dikuasai oleh Madura United pada penguasaan bola mencapai 57 persen. Bahkan darı sisi peluang sebenarnya shoot on target pun sama 8 kali, tapi Bajul Ijo mampu bermain lebih efektif.