HOME BOLA LIGA SPANYOL

Shin Tae-yong Bahagia, Ada Potensi Pemain Timnas Indonesia Main di La Liga 2025-2026!

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 04 Desember 2024 |06:16 WIB
Shin Tae-yong Bahagia, Ada Potensi Pemain Timnas Indonesia Main di La Liga 2025-2026!
Shin Tae-yong dijamin bahagia jika Mees Hilgers gabung Sevilla. (Foto: PSSI)
A
A
A

SHIN Tae-yong dijamin bahagia. Sebab, ada pemain Timnas Indonesia yang berpotensi besar berkarier di La Liga atau Liga Spanyol 2025-2026. Pemain yang dimaksud adalah bek FC Twente, Mees Hilgers.

Mengutip dari Voetball Primeur, ada tiga klub top Eropa yang tertarik memboyong pemain 23 tahun tersebut. Tiga klub Eropa yang dimaksud adalah PSV Eindhoven (Belanda), Bologna (Italia) dan Sevilla (Spanyol).

Mees Hilgers bisa gabung Sevilla pada musim panas 2025

(Mees Hilgers bisa gabung Sevilla pada musim panas 2025)

Jika ingin memenangkan trofi pertama di level profesional, Mees Hilgers bisa saja hengkang ke PSV Eindhoven. Sebab, PSV saat ini berstatus klub paling kuat di Belanda.

Andai ingin belajar sistem pertahanan yang lebih matang lagi, Mees Hilgers bisa hengkang ke Bologna. Sebab, Italia dikenal sebagai negara yang mempopulerkan sistem pertahanan catenaccio.

Namun, jika ingin bermain bebas seperti yang biasa dilakukannya di FC Twente, Mees Hilgers bisa berkarier di Spanyol bersama Sevilla. Sekadar diketahui, La Liga merupakan kompetisi yang sistem permainannya teramat terbuka.

Tak heran tim-tim kuat seperti Real Madrid dan Barcelona sanggup mencetak lebih dari 100 gol di Liga Spanyol hampir setiap musimnya. Jika hengkang ke Sevilla, Mees Hilgers bisa menjadi The Next Sergio Ramos yang merupakan legenda hidup Los Nervionenses -julukan Sevilla.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
