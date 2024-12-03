Selamat! Rizky Ridho Bertunangan dengan Sendy Aulia Setelah 8 Tahun Pacaran

RIZKY Ridho bertunangan dengan Sendy Aulia. Kabar baik itu disampaikan bintang Timnas Indonesia tersebut dalam unggahannya di akun Instagram resminya pada Senin 2 Desember 2024.

Dalam unggahan itu, terlihat potret mesra Rizky Ridho bersama Sendy Aulia. Mereka tampil serasi dalam balutan baju serbabiru.

“Bismillahirrahmanirrahim," tulis Rizky Ridho singkat dalam unggahannya di Instagram.

Rizky Ridho sendiri diketahui sudah berpacaran lama dengan Sendy Aulia. Jalinan asmara itu telah terjalin selama 8 tahun lamanya.

Rizky Ridho dan Sendy Aulia diketahui bersekolah di sekolah yang sama saat masih SMA. Mereka bersekolah di SMA Sejahtera Surabaya.